Российские депутаты предложили внести в УК понятия «мобилизация», «военное время» и «военное положение»
Депутаты Госдумы предложили ввести в уголовный кодекс новые статьи и понятия: «добровольная сдача в плен», «мародерство», «период мобилизации или военного положения»
Депутаты Госдумы предложили ввести в уголовный кодекс новые статьи и понятия: «добровольная сдача в плен», «мародерство», «период мобилизации или военного положения», обратил внимание глава правозащитой группы «Агора» Павел Чиков.
Пакет поправок внесли накануне в законопроект об изменениях в уголовном кодексе, принятый в первом чтении еще в июле.
В уголовном кодексе появятся четыре новых статьи:
- статья 352.1 «Добровольная сдача в плен»
- статья 356.1 «Мародерство»
- статья 337 «Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения»
- статья 332 «Неисполнение приказа».
За добровольную сдачу в плен депутаты предлагают назначать наказание от трех до десяти лет лишения свободы, за мародерство — до 15 лет колонии.
В список отягчающих обстоятельств преступления предлагается добавить «период мобилизации или военного положения, военное время». Так, за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения предлагают ужесточить наказание с пяти до десяти лет колонии.
За отказ участвовать в боевых действиях или исполнять приказы начальника в период военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта депутаты предлагают присуждать до трех лет колонии.
Кроме того, в законопроект внесли статьи о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта.
Второе чтение законопроекта запланировано на сегодня, 20 сентября.
Поправки внесли сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди, а также депутаты Госдумы, в числе которых Дмитрий Вяткин и Леонид Слуцкий.