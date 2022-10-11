В Госдуме хотят перемен
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин предложило сменить главу Генштаба после провалов в Украине
Серия поражений в Украине, где российская армия отступает под натиском ВСУ, а потери достигли таких масштабов, что вместо профессионалов на фронт решили мобилизовать граждан, запустила поиски «козла отпущения» среди военного руководства страны, пишет издание The Moscow Times.
После того, как с критикой высших армейских чиновников выступил глава Чечни Рамзан Кадыров и его поддержал бизнесмен Евгений Пригожин, недавно признавший связи с ЧВК «Вагнера», началась работа по возможному пересмотру кадров в Генеральном штабе, сообщил Ura.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
По его словам, идут споры о возможной смене Валерия Герасимова — генерала армии, героя Росси, возглавляющего Генштаб почти 10 лет.
«Кандидаты называются разные, — сказал Заварзин. — Во время войны все может быть — и смена кадров тоже. Безусловно, появятся инициативные, закаленные, грамотные кадры, обладающие аналитическим умом».
По словам депутата, руководство «видит проблемы на местах». «Оно дает командующим возможность реализовать себя, назначая на серьезные направления. Но здесь не сработает неграмотный подход. Я уверен, в этом направлении (пересмотр кадров) уже работаем», — подчеркнул Заварзин.
Именно Генштаб определяет все действия российской армии, а не командующие на местах, и вопросы, озвученные Пригожиным и Кадыровым, находятся в зоне его ответственности, поддержал Заварзина депутат Сергей Обухов
«Трудно говорить, что все идет по плану, после новостей с изюмского фронта и того, что сейчас происходит в районе Херсона. Вряд ли это входило в планы Генштаба», — пояснил он.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) полагают, что наиболее вероятным кандидатом на вылет станет все же не Герасимов, профессиональный военный, прошедший чеченскую войну, а глава Минобороны Сергей Шойгу — инженер-строитель по образованию, никогда не служивший в армии.
ISW указывает на черты единой кампании в критике Минобороны со стороны главы Кадырова, Пригожина и Госдумы, а также в словах самого Путина.
Президент 5 октября публично подчеркнул, что Минобороны «своевременно» не внесло коррективы в порядок мобилизации и не предоставило отсрочку студентам. Поэтому Путину пришлось лично решать этот вопрос дополнительным указом.
«Это прямая критика Минобороны является также неявной критикой Шойгу, которого Путин, похоже, настраивает на то, чтобы он взял на себя вину за неудачи путинского вторжения в Украину», — пишут аналитики ISW.
Однако Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу «столько, сколько сможет», считают аналитики. Это позволит ему обвинять Шойгу в продолжающихся военных неудачах и заручиться поддержкой других фракций. Проблема в том, что возможный сменщик Шойгу должен будет взять на себя ответственность за будущие поражения.
Но потенциального кандидата это не смущает. Сменщиком Шойгу на посту министра обороны может стать бывший охранник Путина тульский губернатор Алексей Дюмин, писала «Медуза» со ссылкой на близкий к администрации президента источник. По их словам, у Дюмина сложились непростые отношения с министром обороны Сергеем Шойгу, который в свое время уговорил Путина «сослать» его в Тулу. Сейчас Дюмин рассчитывает, что на фоне неудач в Украине ему удастся вернуться в Минобороны в качестве главы ведомства.
Кадыров и Пригожин поддерживают кандидатуру Дюмина на пост министра, но вероятность кадровых перестановок пока выглядит маловероятно, хотя и обсуждается, говорят источники. По их словам, Путин остается «консервативным в кадровых решениях» и не уволит Шойгу, пока Минобороны находится под ударом публичной критики.