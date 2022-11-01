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01.11.2022 11:08

Депутаты от «Единой России» планируют ввести уголовные наказания за уклонение от мобилизации

Россиян, уклоняющихся от «частичной» мобилизации, предложили лишать свободы на срок до пяти лет или штрафовать на 200–500 тысяч рублей либо на размер дохода за 1–3 года

Депутаты от «Единой России» планируют ввести уголовные наказания за уклонение от мобилизации

Россиян, уклоняющихся от «частичной» мобилизации, предложили лишать свободы на срок до пяти лет или штрафовать на 200–500 тысяч рублей либо на размер дохода за 1–3 года, пишет The Moscow Times.

Соответствующий законопроект разработали представители партии власти «Единая Россия» — председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне Андрей Картаполов и Виктор Бондарев, а также глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишут «Известия».

После объявления «частичной» мобилизации выяснилось, что ст. 328 УК РФ за уклонение от призыва действует только в отношении срочников, рассказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет», — заявил Валеев. В то же время он отметил, что «речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой». Он посетовал, что в России не было мобилизации с 1941 года, из-за чего «многие законы о ней просто не работали».

В начале октября в России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Но прокуратуре пришлось отменить постановление о возбуждении дела, поскольку эта статья предполагает, что субъектами преступления являются граждане, «подлежащие призыву на срочную службу», пояснил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Для этого он издал указ, в котором засекретил седьмой пункт грифом «для служебного пользования». Именно в этом пункте было указано число подлежащих мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину, что мобилизационные мероприятия завершены: призвано 300 тыс. человек.

Однако юристы уточняли: мобилизация не считается официально завершенной, пока Путин не подпишет соответствующий указ. «Я с юристами поговорю. Даже, откровенно говоря, не задумывался об этом, нужно ли указом объявлять, что она завершена. Но она завершена», — сказал Путин.

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