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14.12.2022 14:38

В Госдуме голосует пропавший депутат, которого полгода назад приговорили к 10 годам колонии

Из Государственной думы России и фракции СЗРП так и не отчислили депутата Белоусова, осужденного летом за крупнейшую в истории взятку и ушедшего в бега

В Госдуме голосует пропавший депутат, которого полгода назад приговорили к 10 годам колонии

Из Госдумы и фракции СЗРП так и не отчислили депутата Белоусова, осужденного летом за крупнейшую в истории взятку и ушедшего в бега. С приемом в ЛДПР Виктора Бута уголовников в парламенте может стать еще больше.

Депутат Госдумы Вадим Белоусов от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» (СРПЗП) до сих пор не лишен мандата и значится на сайте парламента, хотя почти полгода назад его осудили на 10 лет строго режима за получение рекордной взятки в 3,25 млрд рублей, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить». 

Как рассказал «МО» источник в СРПЗП, Белоусов остается во фракции, потому что приговор еще не подтвержден во второй инстанции. Собеседник отметил, что никто в парламенте не знает, где находится депутат. После суда Белоусов скрылся и был объявлен МВД в розыск. Как видно по статистике сайта Госдумы (см. фото), за год он отсуствовал большую часть времени.

Согласно поправленному в 2016 году закону, народного избранника могут лишить мандата его коллеги по фракции или по комитету, в котором он состоит, если он не ходит на работу в течение 30 и более дней. По этим основаниям мандата был лишен член той же фракции эсеров Илья Пономарев.
 
«Тот конкретный закон о неисполнении депутатских полномочий в течении 30 дней был принят специально для меня. Ни одного депутата с тех пор не выгнали по этому закону. В отличие от Белоусова я голосовал, у меня была выписана доверенность Гудкова, который голосовал за меня, а с избирателями я работал через интернет. История с Белоусовым  — стандартное применение старинного принципа "ворон ворону глаз не выклюет"»,  — пояснил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Ряды уголовников в Госдуме могут вскоре пополниться: лидер ЛДПР вручил партбилет осужденному в США за контрабанду оружием и освобожденному по обмену Виктору Буту. Ему прочат депутатское кресло.

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