Эрдоган посоветовал Путину вернуть Украине оккупированные земли
Президент РФ Владимир Путин хочет завершить войну в Украине «как можно скорее», но для этого он должен вернуть все захваченные земли, заявил в интервью американскому телеканалу PBS президент Турции
Президент РФ Владимир Путин хочет завершить войну в Украине «как можно скорее», но для этого он должен вернуть все захваченные земли, заявил в интервью американскому телеканалу PBS президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«В Узбекистане (на саммите ШОС в Самарканде) я встретился с президентом Путиным, и мы провели с ним очень обстоятельные переговоры. И он на самом деле показывает мне, что готов покончить с этим как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас идут дела, довольно проблематично», — сказал Эрдоган.
Однако он подчеркнул, что война не может закончиться присоединением каких-либо территорий Украины к России. «Если в Украине будет установлен мир, конечно, возвращение земель, которые были захвачены, станет действительно важным. Это то, что ожидается. Это то, чего мы хотим. Путин предпринял определенные шаги. Мы предприняли определенные шаги. Земли, которые были захвачены, будут возвращены Украине», — подчеркнул президент Турции.
Он также напомнил, что с 2014 года просит Путина вернуть Украине Крым. «Но с тех пор, к сожалению, не было сделано ни одного шага вперед», — признал Эрдоган. По его словам, у него есть «настойчивое желание» организовать переговоры Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы они решили все противоречия. «Я хочу услышать от них все. Мы пока не добились успеха, но я не теряю надежды», — сказал Эрдоган.
На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде Путин также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, у которого возникли «вопросы и озабоченности» из-за войны в Украине. Президент РФ пообещал ответить на все вопросы лидера Китая.
Провел Путин встречу и с другим важным партнером — премьер-министром Индии Нарендрой Моди. «Настоящая эпоха — это не эпоха войн, и я говорил с вами об этом по телефону», — сказал Путину Моди. «Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса», — ответил ему Путин.
Между тем, власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР решили синхронизировать процессы для проведения референдумов по вопросу вхождения в состав России. Оккупационные власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму 20 сентября. Плебисциты на оккупированных территориях были отложены Кремлем на неопределенный срок из-за успешного контрнаступления Украины, которая освободила почти всю Харьковскую область, часть Херсонской и Луганской областей.