Муниципальные депутаты из 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали заявление с требованием отставки Владимира Путина
Петиция опубликована в свободном доступе, к ней призывают присоединиться всех желающих муниципальных депутатов
Муниципальные депутаты из 18 округов Москвы и Санкт-Петербурга подписали публичное заявление с требованием отставки Владимира Путина. Петиция опубликована в свободном доступе, к ней призывают присоединиться всех желающих муниципальных депутатов.
«Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия Владимира Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем его отставки с поста президента РФ», — лаконично говорится в обращении. Текст петиции и ссылку для ее подписания опубликовала мундеп Семеновского округа Санкт-Петербурга Ксения Торстрем. Она отметила, что призывы из обращения «никого не дискредитируют».
На прошлой неделе депутаты Совета муниципального образования (МО) «Смольнинское» Санкт-Петербурга выпустили обращение к Госдуме с требованием обвинить Владимира Путина в государственной измене и отрешить от власти из-за войны в Украине. Позже в полиции на них составили протоколы о «дискредитации» армии России.«Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан. В связи с этим просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности», — говорится в обращении депутатов.
Авторы отметили, что с 24 февраля на войне в Украине «уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ, гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане». При этом «страдает экономика России — недоступность иностранных комплектующих, уход компаний и инвесторов с рынка, эмиграция образованного населения — все это не может пройти бесследно для экономического благополучия граждан». Кроме того, подчеркивали депутаты из северной столицы, блок НАТО продолжает расширяться на восток, после начала войны «протяженность границы России со странами НАТО увеличилась более чем в два раза», а Украина получает новое вооружение.
«Одной из целей СВО была объявлена демилитаризация Украины. Однако достигнут обратный эффект. За время СВО Украина получила современную военную технику и средства в сумме на 38 миллиардов долларов. Это больше годового военного бюджета Канады и Польши», — указывается в тексте обращения.
По мнению авторов, действия Владимира Путина подпадают под 93-ю статью Конституции, согласно которой президент может быть отрешен от должности на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или других тяжких преступлениях.