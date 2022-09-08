Петербургские депутаты предложили Госдуме выдвинуть обвинение в госизмене против Путина
Муниципальные депутаты округа «Смольнинское» в Санкт-Петербурге решили обратиться к Госдуме с предложением обвинить Владимира Путина в государственной измене из-за войны в Украине
Муниципальные депутаты округа «Смольнинское» в Санкт-Петербурге решили обратиться к Госдуме с предложением обвинить Владимира Путина в государственной измене из-за войны в Украине, пишет издание «Агентство». Обращение депутаты планируют отправить до 15 сентября.
Как следует из текста обращения, решение президента напасть на Украину «наносит вред безопасности России и ее граждан», поскольку российская армия теряет свои боеспособные подразделения, а граждане становятся инвалидами. Страдает и экономика: уход иностранных компаний с рынка и эмиграция образованного населения не могут «пройти бесследно для экономического благополучия граждан России». Блок НАТО вопреки заявленным целям расширяется на восток, а Украина получает современную военную технику, обращают внимание депутаты.
По мнению авторов обращения, действия Путина подпадают под 93-ю статью Конституции, согласно которой президент может быть отрешен от должности на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или других тяжких преступлениях.
В разговоре с «Агентством» депутат МО «Смольнинское» Дмитрий Палюга сказал, что не ждет «чудес» от Госдумы: «Нам важно обозначить свою позицию и дать понять другим людям: мы считаем, что президент Путин наносит вред нашей стране, и мы готовы открыто об этом говорить».
По словам другого мундепа Радислава Полуйкова, петербургские депутаты рассчитывают на поддержку «других муниципалитетов всей страны»: «Мы пользуемся имеющимися инструментами обращения и надеемся посеять хотя бы зерно сомнений у тех, кто поддерживает специальную военную операцию. Мы делаем сейчас то, что может делать любой муниципалитет России».
Это один из редких примеров публичной критики действий России в Украине со стороны официальных органов российской власти.
В начале марта депутаты МО «Смольнинское» направили депутатский запрос лично президенту. В нем они критиковали «специальную военную операцию», считая, что из-за нее мир «без преувеличения оказался на пороге третьей мировой войны». В августе один из депутатов округа также попросил Путина отдать приказ о завершении войны, но получил ответ: «Сообщаем, что проводится специальная военная операция по демилитаризации и денацификации».