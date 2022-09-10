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Политика
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
Москва
10 сентября 2022, 00:07

Муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы, вслед за Смольнинским советом Петербурга, призвал Путина сложить полномочия

Совета депутатов московского муниципального округа Ломоносовский обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку

Муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы, вслед за Смольнинским советом Петербурга, призвал Путина сложить полномочия

Совета депутатов московского муниципального округа Ломоносовский обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку. Депутаты отметили, что, начиная с второго путинского срока, «все пошло наперекосяк»: удвоения ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет.

«Приближаются выборы, и через несколько дней состав нашего Совета поменяется. Мы занимали свои должности пять лет и настало время уступить их свежим людям, с новыми идеями и силами. Исследования показывают, что в странах с регулярной сменяемостью власти люди в среднем живут лучше и дольше, нежели в тех, в которых лидер уходит с поста вперед ногами. У вас были хорошие реформы в первом и частично втором сроке, но после этого все пошло как-то наперекосяк. (...)

Риторика, которую используете вы и ваши подчиненные, на протяжении длительного времени была пронизана нетерпимостью и агрессией, что в конечном итоге фактически отбросило нашу страну в эпоху Холодной войны. Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием.

В связи с вышеизложенным, просим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели, и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала».

Ранее о подобном обращении сообщили муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга, округ «Смольнинское». Они планируют в ближайшие дни направить обращение в Госдуму с предложением обвинить Владимира Путина в государственной измене из-за войны в Украине.

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