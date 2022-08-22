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Общество
Россиян будут «лечить гвоздями»
22 августа 2022, 16:41

После 24 февраля из России могло уехать в два раза больше евреев, чем считалось прежде

По последним оценкам еврейского агентства «Сохнут», страну покинули около 20,5 тысячи евреев. По официальным данным Израиля, эта цифра составляет 20,2 тысячи человек

После 24 февраля из России могло уехать в два раза больше евреев, чем считалось прежде

До 40 тысяч евреев могли уехать из России после 24 февраля, заявил бывший главный раввин Москвы и президент Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт в комментарии для The Times.

По последним оценкам еврейского агентства «Сохнут», страну покинули около 20,5 тысячи евреев. По официальным данным Израиля, эта цифра составляет 20,2 тысячи человек. Гольдшмидт же называет цифру почти в два раза выше, потому что учитывает как тех, кто получил израильское гражданство, так и тех евреев, кто на время перебрался в Израиль, но не стал получать новый паспорт.

В публикации The Times говорится, что всего в России проживает от 165 до 200 тысяч евреев. Если исходить из этих цифр, то получается, что после начала войны Россию решил покинуть каждый четвертый или пятый еврей. Впрочем, скорее всего, эти цифры учитывают только часть проживающих в России евреев. В 2020 году Федерация еврейских общин России оценивала число проживающих в России евреев в миллион человек, а в 200 тысяч оценивалось число евреев, которые являются активными членами общин. Как пишет Reuters, количество россиян, имеющих право на репатриацию в Израиль, может достигать 600 тысяч человек.

Гольдшмидт считает, что  массовый отъезд евреев из России повлиял на решение Кремля ликвидировать еврейское агентство «Сохнут», которое занималось репатриацией членов еврейской диаспоры в Израиль. Среди других причин бывший главный раввин Москвы назвал антивоенную позицию премьер-министра Израиля Яира Лапида. При этом Гольдшмидт считает, что Москве нужно винить в первую очередь себя. «Россия обеспокоена утечкой мозгов, но российское правительство сделало гораздо больше для ускорения утечки мозгов за последние 176 дней, чем еврейское агентство. Если правительство хочет остановить это, оно должно остановить войну», — заявил Гольдшмидт.

Бывший главный раввин Москвы считает, что после начала военной операции в Украине было несколько тревожных сигналов, которые могли напомнить о возможности возвращения преследований евреев в России. Один из таких сигналов — комментарий главы МИД Сергея Лаврова о том, что «у Гитлера была еврейская кровь» и что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Другой сигнал — отрезанная голова свиньи, подкинутая под дверь квартиры журналиста Алексея Венедиктова. Вместе с головой на двери бывшего главного редактора «Эха Москвы» появилась надпись «еврейская свинья».

Гольдшмидт покинул Россию в марте и открыто осудил вторжение России в Украину. Раввин назвал возможное закрытие еврейского агентства «Сохнут» «возвращением к советской политике времен холодной войны», а также допустил, что в России снова опускается железный занавес.

В России необходимость закрытия агентства «Сохнут» объясняют защитой данных граждан. Минюст считает, что «Сохнут» передавал конфиденциальные данные россиян за границу. На заседании по делу «Сохнута» в пятницу суд отложил разбирательство на месяц.

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