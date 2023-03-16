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16.03.2023 01:57

Израиль одобрил поставку Украине систем борьбы с дронами

Лицензии одобрили для компаний Elbit и Rafael. Официальные лица посчитали, что этот шаг не является изменением политики Израиля, поскольку данная техника носит оборонительный характер и не использует боевой огонь

Израиль одобрил поставку Украине систем борьбы с дронами

Израиль одобрил экспортные лицензии на продажу Украине систем защиты от дронов. С их помощью можно противостоять иранским беспилотникам, которые использует Россия, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на Axios и израильских, и украинских чиновников.

Это произошло впервые с начала вторжения. По словам собеседников издания, продажу разрешили глава Минобороны Йоав Галлан и министр иностранных дел Эли Коэн в середине февраля, когда Израиль проводил пересмотр своей политики в отношении войны по указанию премьера Биньямина Нетаньяху.

Лицензии одобрили для компаний Elbit и Rafael. Официальные лица посчитали, что этот шаг не является изменением политики Израиля, поскольку данная техника носит оборонительный характер и не использует боевой огонь. Кроме того, предоставление этих систем Киеву отвечает интересам Израиля, поскольку он хочет выяснить, насколько они эффективны против иранских беспилотников.

Ранее Тель-Авив старался не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.

Системы защиты от дронов имеют радиус действия 40 км, их можно расположить рядом с электростанциями или другими важными объектами. Делегация Минобороны Украины уже посетила Израиль, побывала на презентации и оценила необходимость покупки. Соглашение еще не подписано. »Украина заинтересована в этих системах, но они считаются менее важными, поскольку до сих пор удавалось перехватывать беспилотники в 75–90% случаев. Что нам действительно нужно, так это система защиты от баллистических ракет», — сказал украинский чиновник.

Израиль «за кулисами» оказывает помощь Украине в гораздо больших масштабах, чем об этом известно публично, заявил в январе израильский посол в Германии Рон Просор. «Армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан, включая иранские дроны и ракеты, которые Россия использует в Украине», — рассказал дипломат.

Официально Израиль подтверждает лишь гуманитарную поддержку Киева, воздерживаясь от поставок вооружений, несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского и давление администрации США. 

В ноябре Израиль разрешил странам НАТО поставлять Украине системы вооружений, содержащие израильские компоненты, а также согласился профинансировать «стратегические материалы» на несколько миллионов долларов.

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