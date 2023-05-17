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17.05.2023 23:01

Администрация Байдена хочет помирить Израиль с Саудовской Аравией

Администрация президента США Джо Байдена хочет совершить «дипломатический толчок» для достижения мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем

Администрация Байдена хочет помирить Израиль с Саудовской Аравией

Администрация президента США Джо Байдена хочет совершить «дипломатический толчок» для достижения мирного соглашения между Саудовской Аравией и Израилем, сообщила газета Axios со ссылкой на американских чиновников. По их словам, Белый дом хочет сделать это в следующие шесть-семь месяцев, до того, как Джо Байден будет занят подготовкой к выборам.

Как сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, на прошлой неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман встретились в Джидде. Они в том числе обсудили нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

По данным источников газеты, Саудовская Аравия хочет заключить мирное соглашение с Израилем во время президентства Джо Байдена. По их словам, так соглашение получит больше поддержки среди американских политиков и демократы, критически настроенные по отношению к Саудовской Аравии, скорее поддержат его при президенте-демократе.

В феврале этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что примирение Израиля с Саудовской Аравией могло бы окончить арабо-израильский конфликт.

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