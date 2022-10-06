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Грузия
миграция
Георгий Двали, Тбилиси; Павел Тарасенко
«КОММЕРСАНТЪ»
06.10.2022 11:28

Грузия пожинает плоды чужой мобилизации

Как республика справляется с новым потоком россиян

Грузия пожинает плоды чужой мобилизации

Очереди из легковых автомобилей на границе России с Грузией больше нет. Об этом заявили в среду в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления РФ. Таким образом, чрезвычайная ситуация, возникшая после 21 сентября из-за беспрецедентного потока бежавших от частичной мобилизации россиян, похоже, осталась в прошлом. Теперь граждане РФ, уехавшие в Грузию, осваиваются на новом месте и задаются вопросом, что им делать дальше. А власти закавказской республики пытаются извлечь из сложившейся ситуации максимум выгоды, параллельно отбиваясь от нападок со стороны оппозиции, требующей резкого ужесточения отношения к россиянам.

Грузинский поток

На пограничном контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс — Казбеги», где до последнего времени сохранялась критическая обстановка из-за беспрецедентного роста числа россиян, желающих попасть в Грузию, воцарилось спокойствие. Как заявили в среду в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления, очереди легковых машин больше нет — как «и, соответственно, людей из числа желающих пересечь границу».

Впрочем, поток отнюдь не прекратился. Просто многие желающие попасть в Грузию пользуются самолетами. Как известно, прямых рейсов между двумя соседними странами сейчас нет — они были запрещены специальным указом президента РФ Владимира Путина после антироссийских выступлений в Тбилиси летом 2019 года (тогда сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили попытались штурмовать здание парламента в знак протеста против визита в страну депутатов Государственной думы РФ). Сейчас самый дешевый авиабилет лоукостера Pegasus из России в Грузию с одной или двумя пересадками стоит в среднем €1,2 тыс. без багажа.

Основной поток россиян, желающих попасть в Грузию, пришелся на первые дни после объявления 21 сентября о начале в РФ частичной мобилизации. По данным МВД Грузии, с 17 по 26 сентября в страну прибыли 78 742 гражданина России.

До 22 сентября в республику ежедневно въезжало около 6,6 тыс. россиян, а с 23-го числа этот показатель стал превышать 10 тыс. При этом уже 30 сентября ведомство отчиталось о том, что «количество пересечений границы гражданами Российской Федерации на всех пограничных пунктах пропуска Грузии сократилось».

Выехало в период с 17 по 26 сентября 62 120 российских граждан. Статистику приводить пока рано, но очевидно, что тысячи новоприбывших решат остаться в Грузии на неопределенный срок. Так, например, поступили многие из первой волны, возникшей сразу после начала специальной военной операции на Украине. По данным МВД Грузии, с 24 февраля по 1 августа 49 505 граждан РФ, приехав в закавказскую республику, остались там, то есть не пересекали ее границу либо направляясь обратно в Россию, либо в направлении третьих стран.

Россияне и без частичной мобилизации лидировали также по общему числу посетивших Грузию иностранцев: по данным на август (более новой информации пока нет), с начала года в страну приехали 260 810 граждан РФ. На 2-м месте на тот момент были граждане Армении (178 483), а на 3-м — Турции (116 882).

Между тем в Грузию смогли попасть не все желающие. В ходе последней волны громких случаев отказа во въезде не было. Зато были они до этого. По информации грузинской неправительственной организации «Институт развития свободы информации» (IDFA), с июля по август во въезде отказали 3036 гражданам РФ. Среди них, например, журналист Михаил Фишман и активистка Любовь Соболь (признана СМИ-иноагентом).

В связи с этим в разговоре с «Ъ» глава парламентской фракции партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе возмутилась: грузинские власти «не пропускают в страну противников российского режима, в том числе блогеров и журналистов», зато «без проблем впускают многих подозрительных лиц». На все вопросы по этой теме власти отвечают стандартной фразой: «Пограничник самостоятельно принимает соответствующие решения, и никто ему не дает никаких указаний».

Из туристов — в постоянные жители

Добравшиеся до Грузии россияне охотно делятся впечатлениями, но просят не называть их фамилии. Например, дизайнер Татьяна, приехавшая в Грузию еще весной на собственной машине через «Верхний Ларс», рассказала, что планирует остаться в стране надолго. Возможно, на два-три года. Снять соответствующую запросам квартиру в Тбилиси она не смогла, поэтому поехала в Батуми, где много новостроек.

Этот черноморский город иногда называют кавказским Дубаем: еще со времен Михаила Саакашвили там построили много высотных домов с комфортабельными квартирами. В столице Аджарии обосновалась и другая собеседница «55-летняя Вероника. Рассказывая о трудностях жизни в Грузии, россиянка отметила, что гражданину РФ очень непросто открыть счет в грузинском банке. Специальная комиссия сначала проверяет заявителя в течение нескольких дней, а то и недель, а затем, открывая счет, выдает карту, действующую только на территории Грузии. Это предписание Национального Банка Грузии, направленное на то, чтобы избежать возможные нарушения западного санкционного режима.

Россияне видят в Грузии и много позитивного. Привлекает их в первую очередь безвизовый режим и возможность жить в стране в течение года в качестве туриста без получения вида на жительства.

Также большие плюсы, на которые указывают многие,— русскоязычная среда и доброжелательность местного населения. А, например, 35-летний бизнесмен Михаил восторженно отозвался о системе регистрации бизнеса. По его словам, в местном «Доме юстиции» он смог за день зарегистрировать свой IT-бизнес. Государственный реестр ранее сообщил IDFA, что с марта граждане РФ зарегистрировали около 7 тыс. компаний.

Раньше несомненным плюсом была и дешевизна (по крайней мере, в сравнении, например, с Турцией) жилья. Но одно из главных последствий наплыва россиян — резкий рост спроса на недвижимость и, следовательно, цен на нее. Цена месячной аренды квартир в Тбилиси и Батуми выросла на 100% — до $500–600 за однокомнатную квартиру. А цена продаваемой недвижимости в тех же городах увеличилась в среднем на 15–20%.

Отметим, что, по последним данным правительственного агентства Geostat, граждане России за последние три года приобрели в Грузии 22 719 квартир. Значительную часть (больше трети этого количества) они приобрели за последний год, когда ситуация вокруг Украины стала накаляться.

Большинство собеседников издания из тех, кто сейчас приехал в Грузию «осмотреться и подумать, стоит ли остаться», решили арендовать квартиру минимум на год. А некоторые сообщили, что к концу этого периода наверняка подадут в Министерство юстиции просьбу о предоставлении вида на жительства.

То есть они не исключают возможности, что проживут в Грузии несколько лет. Правда, для этого придется собрать множество документов и ждать ответа около двух недель. Причем ВНЖ в данных обстоятельствах иностранцы смогут получить, лишь трудоустроившись в стране.

Некоторые при этом будут готовы пойти еще дальше. По данным Министерства юстиции, в 2018–2022 годах 72% случаев предоставления гражданства Грузии (6075 из 8464) пришлось на граждан РФ. Отметим, что, согласно грузинскому законодательству, гражданство иностранцу может предоставить лишь президент, причем не по списку, а отдельным индивидуальным указом.

Мобилизационный рост ВВП

Для грузинского правительства поток российских туристов стал настоящей «золотой жилой». Премьер-министр Ираклий Гарибашвили открыл одно из недавних заседаний кабинета министров гордым заявлением о «беспрецедентном для всего региона» экономическом росте в Грузии: 10,5% с начала года. По словам премьера, в нынешнем году ВВП страны достигнет 80 млрд лари ($28,57 млрд), а ВВП на душу населения — $7,5 тыс.

Ни сам Ираклий Гарибашвили, ни министры, ни лидеры правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) не скрывают: рост достигнут в первую очередь за счет быстрого восстановления туристической индустрии. В частности, благодаря оживлению на рынке недвижимости, а также в сфере обслуживания и общепита. Число российских туристов пока не достигло уровня допандемийного 2019 года.

Как заявил сотрудница министерства экономики и устойчивого развития Майя Лепсцверидзе, «нынешняя категория гостей из России гораздо более платежеспособна, чем та, что была три года назад».

Естественно, приезжим из России грузинское правительство материально никак не помогает. В отличии от беженцев из Украины, которым выплачивается небольшая компенсация — в среднем около 400 лари ($140) на семью в месяц. До последнего времени мэрии Тбилиси и Батуми также оплачивали проживание этих семей в гостиницах среднего уровня, но в августе от этой практики отказались, сославшись на нехватку средств. Общее число украинских беженцев в Грузии достигает 60 тыс.

При этом украинская и русская общины в Грузии мирно сосуществуют. Никаких конфликтов между ними не было. Разве что периодически украинцы вместе с представителями грузинских общественных организаций устраивают митинги в центре Тбилиси близ отелей, где живут россияне. А недавно пикет с антироссийскими лозунгами украинское посольство совместно с грузинскими НКО устроило в «Верхнем Ларсе»: пикетчики держали плакаты с надписью: «Вам здесь не рады». Но их сразу оттеснила на обочину грузинская полиция. Да так далеко, что антироссийских плакатов россияне, пересекавшие границу, вообще не увидели.

Проверки и визы

Оппозиция (в первую очередь однопартийцы Михаила Саакашвили, а также близкие к ней НКО) с самого начала негативно отнеслась к потоку россиян. ЕНД даже потребовало ввести для них специальный «налог за оккупацию» Абхазии и Южной Осетии в размере 1 тыс. лари ($353). Но проект соответствующей поправки в принятый еще в 2008 году закон «Об оккупации грузинских территорий» ГМ даже не внесла в повестку осенней сессии парламента.

Другие оппозиционные силы не столь радикальны. Например, член парламентской группы «За реформы» Теона Акубардия разъяснила: она вместе с коллегами выступает не за полный запрет на въезд в страну россиян, а за восстановление с РФ визового режима и «тщательную проверку каждого человека прежде чем он получит визу».

Правящая партия, пожинающая не только финансовые, но и политические плоды стремительного экономического роста, напрочь отметает требования оппозиционных лидеров ограничить въезд россиян в Грузию.

А особенно рьяным критикам власти отвечают, что безвизовый режим с РФ в одностороннем порядке ввел не кто иной, как Михаил Саакашвили. В 2011 году он, будучи президентом, специально поехал вместе с журналистами на КПП «Верхний Ларс — Казбеги», пожимал руку первым россиянам, въехавшим в страну без визы, дарил женщинам цветы и говорил, что грузины «питают лишь самые добрые чувства» к гражданам соседней страны. Против такого аргумента ЕНД мало что может возразить.

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