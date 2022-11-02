Более 100 мобилизованных из Чувашии устроили бунт в учебном центре в Ульяновске из-за отсутствия выплат
Согласно заявлению мобилизованных, они отказываются от участия в войне и «будут добиваться справедливости», пока им не выплатят обещанные суммы
В учебном центре в Ульяновске начался массовых протест мобилизованных жителей Чувашии, которым не выплатили положенные 195 тысяч рублей. Обращение бунтующих «к гражданам России» опубликовали телеграм-канал «Сердитая Чувашия» и Gulagu.net.
«Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для Вашей безопасности и мирной жизни! Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал Владимир Путин! Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставив свои семьи без поддержки?!», — заявили военные.
Согласно заявлению мобилизованных, они отказываются от участия в войне и «будут добиваться справедливости», пока им не выплатят обещанные суммы.
По данным источников «Сердитой Чувашии», в учебный центр в Ульяновске стягиваются ОМОН и Росгвардия для подавления бунта.
На видео, опубликованном в телеграме, военные высказывают претензии и заявляют, что их обманули с выплатами. Кроме того, они пытаются выяснить, где находится командир их полка. Один из протестующих заявил, что приехал в родной город из Москвы, чтобы участвовать в войне.