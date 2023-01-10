Россияне установили рекорд по покупке «золотых паспортов» Черногории
Столкнувшись со сворачиванием программ по покупке вида на жительство и гражданства в странах ЕС, россияне после начала войны в Украине установили рекорд по оформлению «золотых паспортов» в Черногории
Столкнувшись со сворачиванием программ по покупке вида на жительство и гражданства в странах ЕС, россияне после начала войны в Украине установили рекорд по оформлению «золотых паспортов» в Черногории, пишет The Moscow Times.
С начала 2022 года российские граждане приобрели 42% всех инвестиционных паспортов балканской страны и стали самой многочисленной группой по этому показателю, сообщил в своем телеграм-канале глава российского подразделения TransparencyInternational Илья Шуманов со ссылкой на данные Черногорского центра гражданского образования.
Согласно данным, оказавшимся в открытом доступе, гражданство Черногории получили зять и дочь заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой, сын авторитетного предпринимателя, застреленного в Санкт-Петербурге в 1990-х, Альберт Бейнешев, его жена и дети.
Также новым гражданством обзавелись владелец сети «Красное&Белое» Сергей Студенников, бывший советник главы Счетной палаты, директор компании «Игроник» Никита Пипко и бывший депутат Белгородской областной думы шестого созыва от «Единой России» Константин Клюка. Кроме этого, в списке нашли создателя EthereumВиталика Бутерина, получившего паспорт Черногории в апреле 2022 года.
На фоне войны в Украине руководство ЕС попросило все страны — члены объединения, предлагающие гражданство или вид на жительство для инвестиционных схем, прекратить программы и лишить гражданства лиц, связанных с Кремлем.
После этого, а также обращения президента Украины Владимира Зеленского Кипр отозвал 21 «золотой паспорт» у российских олигархов и лиц под санкциями. В частности, второго гражданства лишились миллиардеры Александр Пономаренко, Вадим Москович, Михаил Гуцериев и Алексей Кузьмичев.
В ноябре Черногория, которая с 2010 года имеет статус страны-кандидата в ЕС, отказала России в выдаче экс-главы Росалькогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в махинациях и выводе из страны 30 млрд руб. с помощью «ОФК банка». До этого власти Черногории отказались выдавать России бизнесмена Тельмана Исмаилова, которого российские правоохранительные органы обвинили в организации убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева.
Получение паспорта Черногории дает право без виз посещать 125 стран мира. Черногория уже стала членом НАТО и нацелена на вступление в Евросоюз. Ее экономика показывает самое большое развитие среди всех балканских государств. Получить «золотой паспорт» может не только сам заявитель, но и его ближайшие родственники. Оформить документы после вливания средств можно примерно за полгода.
Чтобы получить гражданство посредством инвестиций, нужно выполнить два установленных властями требования. Сначала – сделать пожертвование в правительственный фонд Черногории: сумма должна составить не менее €100 000. Затем нужно приобрести недвижимость. Ее стоимость будет варьироваться в зависимости от региона. На юге для получения гражданства нужно купить недвижимость по цене от €450 000, а на севере, в районе горнолыжных курортов – от €250 000.