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шпионский скандал
Геннадий Сысоев
03.10.2022 01:54

Шпионский сезон открыт, консульский отдел закрыт

Из Черногории выдворяют шесть российских дипломатов и около трех десятков граждан РФ

Шпионский сезон открыт, консульский отдел закрыт

В российско-черногорских отношениях разворачивается самый серьезный шпионский скандал со времени вступления Черногории в НАТО. По обвинению в шпионаже в пользу России задержаны двое черногорских граждан, 28 иностранцев, судя по всему, в основном россиян, высланы из страны, а шесть сотрудников посольства РФ объявлены персонами нон грата. В российском МИДе назвали случившееся «антироссийским выпадом», за которым «отчетливо просматривается западный след». А посольство РФ в Подгорице приостановило работу консульского отдела, что сильно осложнит жизнь десятков тысяч проживающих в Черногории российских граждан.

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Шпионский скандал разворачивался в конце минувшей недели в Черногории волнами. Сначала в четверг появилась неофициальная информация, что Агентство национальной безопасности и Спецпрокуратура проводят обыски по нескольким адресам в Подгорице с целью подтверждения «фактов сотрудничества черногорских и российских граждан со спецслужбами РФ». На следующий день стало известно о задержании по обвинению в шпионаже двух граждан Черногории, в том числе сотрудника местного МИДа. Одновременно черногорский МИД объявил шесть российских дипломатов персонами нон грата. А в субботу был подведен предварительный итог акции: помимо подтверждения появившейся ранее информации МВД Черногории объявило о выдворении из страны 28 иностранных граждан, «взаимодействовавших с иностранными спецслужбами». Кроме того, черногорские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили: «Это только начало акции по противодействию шпионской подрывной деятельности в стране».

Имена задержанных граждан Черногории, высланных иностранцев и объявленных «нежелательными персонами» сотрудников российского посольства в Подгорице черногорские власти не раскрывают. Тем не менее стало известно, что один из арестованных — черногорский дипломат с многолетним стажем Радомир Секулович, который с 2002 по 2019 год работал в МИД Черногории, причем несколько лет в качестве его официального представителя. Выяснилось также, что его супруга является высоким функционером партии URA — ее возглавляет премьер Дритан Абазович, которому в августе вынесен вотум недоверия.

Именно этим обстоятельством многие в Черногории объясняют достаточно сдержанную реакцию Дритана Абазовича на акцию черногорских спецслужб и его заявление о том, что он ждет от них дополнительной информации. Зато президент страны Мило Джуканович не только ясно поддержал акцию, но и обвинил «в служении интересам других стран» самого премьера в отставке, заверив, что «рано или поздно дойдет черед не только до политической, но и уголовной ответственности за разрушение государства».

Согласно неофициальной информации, акция черногорских спецслужб осуществлена на базе данных, предоставленных им западными партнерами по НАТО, прежде всего из США и Великобритании. Американское посольство в Подгорице отказалось комментировать эту информацию. А вот в правительстве Черногории подтвердили, что «акция реализована во взаимодействии с международными партнерами».

Еще в середине сентября неназванный высокопоставленный сотрудник американской администрации сообщил, что Вашингтон «поделится развединформацией с партнерскими странами, чтобы помочь им противодействовать российскому влиянию». Тогда же источник в администрации США объявил о финансировании из России черногорского «Демократического фронта», что его лидеры тут же опровергли.

О том, что «за антироссийским выпадом в Черногории отчетливо просматривается западный след», заявили в конце недели и в российском МИДе. Там пообещали, что «недружественные действия не останутся без ответа с нашей стороны», и рекомендовали соотечественникам «критически подходить к планированию поездок в Черногорию».

А чуть ранее посольство РФ в Подгорице объявило о приостановке работы своего консульского отдела. Это сильно осложнит жизнь пребывающим в адриатической республике гражданам России. Дело в том, что безвизовую Черногорию ежегодно посещают сотни тысяч российских туристов, около 30 тыс. из них имеют там дома и квартиры, а после начала боевых действий на Украине на Адриатику прибыло еще несколько тысяч россиян.

Теперь же для получения любой российской справки им придется обращаться в посольства РФ в соседних странах. Но Албания с 1 октября безвизовый режим для россиян отменила. А в Сербии и Боснии очереди в консульские отделы российских посольств выросли, как говорят очевидцы, в несколько раз.

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