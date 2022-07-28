Черногория начала замораживать недвижимость россиян под санкциями
Власти Черногории начали замораживать недвижимость, которая принадлежит россиянам, в рамках исполнения санкционного режима. МИД страны сообщил, что под ограничения уже попало жилье двух граждан России
Власти Черногории начали замораживать недвижимость, которая принадлежит россиянам, в рамках исполнения санкционного режима. МИД страны сообщил, что под ограничения уже попало жилье двух граждан России, передает Balkan Insight.
По данным издания, речь идет о недвижимости неназванного россиянина в Жабляке и «российского политика Марата Баширова» в курортном городе Будва. Баширова издание называет «лидером пророссийских сепаратистов» в Луганской области Украины. В 2014 году россиянин с таким именем возглавлял совет министров самопровозглашенной Луганской народной республики.
Второй собственник подал жалобу на решение черногорских властей в административный суд, поэтому «в настоящий момент нет возможности опубликовать его имя», пояснил представитель Управления по имуществу Черногории.
Черногория не является членом ЕС, но в марте присоединилась ко всем санкциям, введенным альянсом в ответ на российскую «военную спецоперацию»* на Украине.
Министр внутренних дел страны Филип Аджич 10 июня сообщил, что черногорские власти, исполняя санкционные ограничения, заморозят 44 объекта недвижимости, принадлежащие 34 гражданам России и Украины, напоминает Balkan Insight.