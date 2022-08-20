Меню
Европа
Россиян будут «лечить гвоздями»
Европа
20 августа 2022, 15:11

Правительству Черногории вынесли вотум недоверия после пакта с церковью

Предыдущее просербское и пророссийское правительство Черногории, возглавляемое Здравко Кивокапичем, было устранено в результате голосования за недоверие в парламенте 4 февраля

Правительству Черногории вынесли вотум недоверия после пакта с церковью

В Черногории парламент отправил в отставку вотумом недоверия правительство Дритана Абазовича. Об этом сообщает издание Balkan Insight.

Черногорский уяд в пятницу был отправлен в отставку голосами 50 депутатов 81-местного парламента.

Парламент поддержал вотум недоверия, инициированный партией президента Мило Джукановича и меньшими партиями в правящей коалиции, что усугубило политическую нестабильность в стране. Администрация во главе с Абазовичем стала правительством с кратчайшим периодом правления в политической истории Черногории – она пришла к власти только в апреле.

Голосование прошло через три недели после подписания соглашения Черногории с Сербской православной церковью. Хотя просербские партии высоко оценили этот шаг, партнеры Абазовича по правящей коалиции призвали к досрочным выборам, заявив, что документ был подписан без широкого консенсуса.

Голосование разорвало политический альянс между Абазовичем и Демократической партией социалистов, возглавляемой политическим ветераном Мило Джукановичем, который потерял власть в августе 2020 года после трех десятилетий пребывания в должности, но в апреле начал поддерживать администрацию Абазовича.

«То, что сейчас происходит в Черногории, будет иметь один результат: либо Мило Джуканович, либо Дритан Абазович исчезнут с политической сцены. Это политический конфликт, в котором кто-то должен потерпеть поражение», - сказал Абазович в парламенте за несколько минут до голосования о вотуме недоверия. 

Абазович также обвинил организованные преступные группы, занимающиеся контрабандой сигарет и кокаина, в финансировании некоторых политических групп, стоящих за вотумом недоверия.

Черногория разделена из-за доминирующей роли церкви и связей страны с Сербией. Критики обвиняют Сербскую православную церковь в продвижении интересов соседнего государства. Кроме того, руководство сербской церкви не признает в полной мере независимость Черногории.

Прозападные группы в Черногории видят соглашение с церковью как признак неправомерного влияния Сербии и России в их стране, особенно на фоне войны России против Украины.

Абазович настаивал на том, что соглашение решит давнюю внутреннюю проблему и поможет устранить глубокие разногласия между проевропейскими партиями и сторонниками более тесных отношений с Сербией и Россией.

Пока Абазович, вероятно, будет временно продолжать руководить правительством, пока не будет принято решение относительно его преемника.

Предыдущее просербское и пророссийское правительство Черногории, возглавляемое Здравко Кивокапичем, было устранено в результате голосования за недоверие в парламенте 4 февраля этого года после всего 14 месяцев пребывания у власти.

Материалы по теме
Черногория начала замораживать недвижимость россиян под санкциями
Глава МИД Черногории выступил за прекращение дипломатических отношений с Россией
Власти Черногории раскрыли имена известных россиян, получивших гражданство страны
Сейчас на главной
Тема для Беседы
коррупция
Тема для Беседы
Пятую службу ФСБ причисляют к главным виновникам провала российского вторжения в Украину — именно это подразделение занималось подготовкой украинской «пятой колонны», которая должна была в решающий момент поддержать «специальную военную операцию», и предоставляло Путину аналитику по политической ситуации в стране
Гибралтар впервые продаст с аукциона арестованную яхту российского бизнесмена
аукцион
Гибралтар впервые продаст с аукциона арестованную яхту российского бизнесмена
Суперъяхта Axioma стоимостью 75 млн долларов уйдет с молотка во вторник, сообщили в правительстве Гибралтара. Владельцем судна называют российского миллиардера Дмитрия Пумпянского
Крым подвергся атаке с воздуха в третий раз с начала недели
Крым
Крым подвергся атаке с воздуха в третий раз с начала недели
16 августа в Крыму произошли сразу три взрыва: на складе боеприпасов и трансформаторной подстанции под Джанкоем, а также в районе военной базы в поселке Гвардейское
Институтская рулетка
высшее образование
Институтская рулетка
Голодными играми и русской рулеткой называют абитуриенты и преподаватели вступительную кампанию 2022: в профильных группах по её итогам масса возмущённых откликов. Из-за отмены второй волны поступления правила стали ещё более запутанными и непредсказуемыми
В литовскую Клайпеду зашел корабль морской пехоты США
В Клайпедский морской порт Литвы пришел большой десантный корабль морской пехоты США USS Kearsarge, сообщило литовское Минобороны. Это самый большой военный корабль, который когда-либо швартовался в Клайпеде
В 13 российских школах приграничных районов Курской области введут дистанционное обучение
война в украине
В 13 российских школах приграничных районов Курской области введут дистанционное обучение
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в 13 школах, находящихся в 10-километровой зоне от границы с Украиной, введут дистанционный формат обучения
Главного психиатра-нарколога Минздрава РФ задержали по подозрению в мошенничестве
арест чиновников
Главного психиатра-нарколога Минздрава РФ задержали по подозрению в мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения РФ Евгения Брюна. Его подозревают в мошенничестве
Сенатор Исаков отрекся от дочери, которая выступила против военных действий в Украине
война в украине
Сенатор Исаков отрекся от дочери, которая выступила против военных действий в Украине
Член Совета Федерации Эдуард Исаков публично отрекся от своей 25-летней дочери Дианы от первого брака, которая выступила против войны в Украине и участвовала в антивоенных акциях
Из-за рекордной засухи в Дунае показались останки немецких военных кораблей
засуха в Европе
Из-за рекордной засухи в Дунае показались останки немецких военных кораблей
Уровень воды в реке Дунай упал до самого низкого уровня за последние почти 100 лет из-за сильной засухи в Европе и теперь можно увидеть обломки нескольких военных кораблей времен Второй мировой войны
Премьер Финляндии прошла тест на наркотики после видео с вечеринки
финляндия
Премьер Финляндии прошла тест на наркотики после видео с вечеринки
Санне Марин пришлось оправдываться из-за вечеринки с друзьями и уверять в том, что она не употребляла наркотики после того, как видео при ее участии попали в сеть
В Эстонии решили перенести 22 захоронения советских солдат
В Эстонии насчитывается около 130 воинских захоронений, их пригодность для текущего местоположения оценивает действующая при Министерстве обороны Комиссия по воинским захоронениям
Wildberries решил возвращать поставщикам брак и компенсировать часть стоимости поврежденных товаров
Wildberries
Wildberries решил возвращать поставщикам брак и компенсировать часть стоимости поврежденных товаров
Вместо утилизации бракованных товаров маркетплейс Wildberries будет возвращать их продавцам. Ранее за уничтожение одной единицы приходилось платить 33 рубля
Россияне вывели за границу 266,1 млрд руб. Это максимальная сумма с 2018 года
валюта
Россияне вывели за границу 266,1 млрд руб. Это максимальная сумма с 2018 года
В период с января по июль 2022 года россияне перевели в иностранные банки наибольшую сумму за три года. Эксперты считают, что россияне ищут альтернативные способы хранения средств
Безработица пройдется по офисам
безработица
Безработица пройдется по офисам
Кризис на рынке труда в России сильнее всего ударит по «белым воротничкам». В Министерстве труда убеждены, что ситуация с безработицей будет ухудшаться — пик напряженности ведомство прогнозирует на конец года. В связи с этим в правительстве готовят пакет мер поддержки занятости
В России могут ввести режим ЧС федерального уровня из-за пожаров в Рязанской области
пожары
В России могут ввести режим ЧС федерального уровня из-за пожаров в Рязанской области
По данным «Авиалесоохраны» на 00.00 мск 18 августа, в регионе действовало три пожара – на землях лесного фонда, на землях обороны и безопасности и на землях особо охраняемых природных территорий
Российский автопром научится производить подушки безопасности к 2035 году
автопром
Российский автопром научится производить подушки безопасности к 2035 году
В течение ближайших 13 лет власти попытаются добиться технологической независимости автопрома. Для этого они собираются стимулировать создание в России собственного производства автокомпонентов
Политика
«Вместе с Россией», но непонятно почему
Несмотря на то, что прокремлевские власти Херсонской и Запорожской областей Украины, территории которых заняты российской армией, все чаще говорят о проведении плебисцитов, никакой идеологии у этой кампании нет. Российские власти не собираются ни в чем убеждать жителей, которые до начала войны в Россию не стремились
Ринат Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после деоккупации
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после деоккупации
Самый богатый украинец Ринат Ахметов готов финансировать восстановление Мариуполя после возвращения контроля над городом Украины. С начала войны его состояние упало на 64%