Baykar не будет продавать свои беспилотники России
Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что о продаже беспилотников России, независимо от предложенной суммы, «не может быть речи». Системы Bayraktar используются в Украине с 2018 года
Генеральный директор турецкой компании Baykar Makina Халук Байрактар заявил, что о продаже беспилотников России, независимо от предложенной суммы, «не может быть речи». Об этом он рассказал в интервью российской службе BBC .
«Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе», – рассказал Халук Байрактар.
Гендиректор компании добавил, что системы Bayraktar используются в Украине с 2018 года.
«Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать им их (Москвы беспилотники). В этот период вся наша поддержка полностью на стороне Украины, поскольку у нас очень прочная связь, и Украина испытывает очень несправедливую, агрессивную и необоснованную атаку», – отмечает Байрактар.
По его словам, позиция компании по этому поводу ясна, «независимо от того, какая сумма будет предложена».
ВВС отмечает, что недавно президент Турции Эрдоган на собрании своей партии заявил, что Владимир Путин якобы хочет сотрудничать с Байрактарами.
В настоящее время Baykar занимается разработкой другого дрона – «Акинджи». В нем используют турбины украинского производства. Технический директор Сельчук Байрактар подтверждает: они выше класса – больше и быстрее. Однако, несмотря на то, что в дроне использованы украинские турбины, в Украине их еще нет из-за отсутствия запроса украинской стороны.
В то же время, компания разрабатывает первый турецкий сверхзвуковой беспилотный истребитель «Кизилельма» и работает над новым боевым дроном «Байрактар ТВ3». Оба беспилотника смогут взлетать и приземляться на вертолеты корабли-доки. В «Кизилельме» также используются украинские турбины.
Baykar Makina – турецкая авиастроительная компания, основанная в 1984 году предпринимателем Оздемиром Байрактаром. С этого времени прошла путь от производителя деталей для автомобилей до ведущего известного во всем мире производителя БПЛА с 1600 работниками.
Год назад компания Baykar заявила, что разрабатывает инвестиционный проект по строительству в Украине научно-исследовательского центра в аэрокосмической отрасли и производственного центра сборки БПЛА.
В начале февраля 2022 года Украина и Турция подписали соглашение, предусматривающее создание завода по производству боевых беспилотников Bayraktar в Украине. По словам министра обороны Алексея Резникова, на турецких дронах будут стоять украинские двигатели от «Мотор Сич».
В августе в Украине была создана компания по производству Bayraktar. Под строительство завода уже приобрели участок, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью РБК-Украина . Турецкая компания разработала проект и планирует выполнить план до конца. Это было «почти личное обязательство владельцев компании – сделать это производство в Украине», – подчеркнул Боднар.
По его словам, к производству «Байрактаров» в Украине привлекут украинских производителей.