В Турции оштрафовали телеканалы, которые критиковали реагирование властей на землетрясение
Медиарегулятор в Турции оштрафовал три телеканала, которые в своих репортажах указали на проблемы с тем, как власть отреагировала на разрушительное землетрясение 6 февраля
Медиарегулятор в Турции оштрафовал три телеканала, которые в своих репортажах указали на проблемы с тем, как власть отреагировала на разрушительное землетрясение 6 февраля.
Штрафы получили телеканалы Halk TV, Tele 1 и FOX. О первых двух известно, что им начислили штрафы по 5% от суммы их доходов за предыдущий месяц, в дополнение, телеканалы обязали приостановить выход одной из ежедневных программ на пять дней.
Все три канала известны довольно критической позицией к Реджепу Тайипу Эрдогану, а Halk TV называют тесно связанным с главной оппозиционной партией - Республиканской народной партией.
Напомним, в октябре в Турции ввели законодательство, которое делает возможным уголовное наказание за распространение «фейков» вплоть до 3 лет лишения свободы.
Подтвержденное количество погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции превышает 41 тысячу, в Сирии известно о более 5 800 погибших.