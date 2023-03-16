Турция перестала заправлять и обслуживать американские самолеты из РФ и Белоруссии
Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии
Власти Турции приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии, сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.
Отказ в заправке бортов в Стамбуле также подтвердили источники в двух авиакомпаниях. «Работаем над решением проблемы», — указал один из собеседников.
Тем временем в «Аэрофлоте» сообщили, что авиакомпания «выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов».
Как сказано в материале AirportHaber, заправка и иные услуги запрещены для частных, грузовых, коммерческих и чартерных самолетов, которые содержат более 25% американских комплектующих. На соответствующих мерах, по данным турецкого издания, в специальном письме настояло Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.
В начале марта турецкие таможенные органы начали отклонять транзитные декларации на грузы, содержимое которых входит в санкционные списки ЕС. 15 марта Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил об «определенном ужесточении правил следования грузов», однако к этому моменту российским перевозчикам удалось найти выход из сложившейся ситуации.