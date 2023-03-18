Турция решила начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что Финляндия выполнила свои обязательства, изложенные в трехстороннем соглашении, согласованном прошлым летом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с финским коллегой Саули Ниинистё заявил, что Финляндия выполнила свои обязательства, изложенные в трехстороннем соглашении, согласованном прошлым летом, сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Эрдоган рассчитывает, что заявка будет одобрена до выборов, запланированных на 14 мая.
В то же время Анкара продолжит обсуждать со Стокгольмом вопросы, связанные с терроризмом, и шведская заявка, по словам президента Турции, будет напрямую зависеть от этого, передаёт Reuters.
Обе скандинавские страны подали свои заявки на вступление в альянс 18 мая 2022 года, однако Турция выразила этому решительное несогласие. Основное возражение было связано с предполагаемой поддержкой Финляндией и Швецией Курдской рабочей партии, которую турецкие власти считают террористической организацией.