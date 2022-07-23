Меню
Азия
«Росатом» превращает Россию в свалку ядерных отходов
Азия
23 июля 2022, 01:39

Израиль уничтожил в Сирии завод иранских беспилотников, которые хотела купить Россия

Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду сирийской столицы Дамаска, уничтожив иранское предприятие по сбору беспилотников

Израиль уничтожил в Сирии завод иранских беспилотников, которые хотела купить Россия

Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду сирийской столицы Дамаска, уничтожив иранское предприятие по сбору беспилотников. Об этом сообщают мониторинговая группа SOHR и The Jerusalem Post.

Источники SOHR сообщили, что в результате удара погибли как минимум восемь человек. Согласно их данным, три человека «несирийской национальности» и двое связанных с «Хизбаллой» сирийцев погибли на заводе по производству иранских беспилотников, недалеко от района Сайеда-Зейнаб, еще трое сирийцев были убиты на позициях ПВО у авиабазы ​​Аль-Маза.

Местные СМИ отмечают, что в результате авиаудара также были атакованы военные базы, на которых находятся иранские силы.

В июле власти США заявили, что Россия захотела купить у Ирана несколько сотен беспилотников, в том числе боевых, чтобы использовать их в войне в Украине. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон пока не знает, отправил ли Тегеран дроны Москве. Он уточнил, что у США есть «информация», указывающая на то, что Иран готовится обучить российских военных пользоваться своими БПЛА.

Салливан также отметил, что Иран предоставил аналогичные беспилотные летательные аппараты йеменским повстанцам-хуситам для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в регионе было достигнуто прекращение огня.

Официальный представитель госдепа Нед Прайс пригрозил Ирану санкциями, если он передаст России беспилотники. В министерстве иностранных дел России назвали предположения Вашинтона о сделке с Ираном вбросом и нелепым утверждением. МИД Ирана также отрицает эту информацию.

Материалы по теме
Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Израиль
Владимир Путин извинился перед властями Израиля за слова Сергея Лаврова о еврейских корнях Гитлера
Россиянам для въезда в Израиль понадобятся сертификат о вакцинации и справка об уровне антител
Сейчас на главной
В Москве внезапно скончался замдиректора секретного НПО ведущего разработку «Искандера» и «Точки-У»
НПО
В Москве внезапно скончался замдиректора секретного НПО ведущего разработку «Искандера» и «Точки-У»
В московской клинике во время процедуры умер замглавы «Высокоточных комплексов», это предприятие занимается производством комплексов «Точка-У», «Панцирь» и «Искандер»
Флот Великобритании отследил две российские подлодки у берегов Норвегии
Великобритания
Флот Великобритании отследил две российские подлодки у берегов Норвегии
Военный корабль британского Королевского флота проследил за двумя российскими подлодками в Северном море. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил страны на сайте
В России с начала войны составили более 3300 административных протокола о «дискредитации» армии
КоАП РФ
В России с начала войны составили более 3300 административных протокола о «дискредитации» армии
В России с начала войны в Украине составлены 3303 административных протокола по статье КоАП 20.3.3 о «дискредитации» российских вооруженных сил
Россияне массово переходят на подержанные смартфоны
смартфоны
Россияне массово переходят на подержанные смартфоны
Спрос на подержанные телефоны в России вырос более чем в 2,5 раза по сравнению с маем. По данным ретейлеров, объем продаж таких устройств растет на 50% в штуках ежемесячно
Канцлер ФРГ назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Германия
Канцлер ФРГ назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа и не доверяет заявлениям Москвы о технических причинах сокращения поставок газа
Кипр ищет замену туристам из России
Каждый год на Кипр приезжали отдыхать около 800 тысяч российских и украинских туристов. Теперь их поток иссяк, что стало серьёзным ударом для местной туристической отрасли
Британская разведка считает, что российская армия выдыхается
МИ-6
Британская разведка считает, что российская армия выдыхается
Глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что в течение следующих нескольких недель российским войскам будет все сложнее отправлять на фронт новых военнослужащих и вооружения
Общество
Привитые заболевают всё чаще, а вирус стал заразнее кори
Несколько месяцев COVID-19 был на «каникулах», и люди смогли свободно вдохнуть воздух без маски. Но тучи снова стали сгущаться: новые штаммы дали рост заболеваемости по всей стране
Россия объявила недружественными еще пять стран
недружественные страны
Россия объявила недружественными еще пять стран
Правительство России расширило перечень недружественных государств. В него включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Словении и Хорватии запретили нанимать сотрудников в свои дипмиссии
Американские сенаторы осудили действия режима Лукашенко
Сенат США
Американские сенаторы осудили действия режима Лукашенко
Сенаторы Дик Дурбин, Том Тиллис и Джинн Шахин представили в четверг двухпартийную резолюцию в честь второй годовщины украденных у народа Беларуси президентских выборов 2020 года
Украинцы хотят заменить трезубцем герб СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве
Памятник «Родина-мать» - самая высокая монументальная скульптура Европы и пятая в мире. Высота монумента с постаментом - 102 метра. Ее открыли 9 мая 1981 года на Печерских холмах
ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
ЕС
ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России
Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. В него вошли ряд чиновников, актеров и ведущих российских организаций. Документ опубликован в Официальном журнале ЕС. Всего в список вошли 57 человек
Россия перестала использовать высокоточные ракеты, предназначенные для ударов по земле
война в украине
Россия перестала использовать высокоточные ракеты, предназначенные для ударов по земле
Российская армия в последние недели не использовала высокоточные ракеты, предназначенные для нанесения ударов по земле, сообщил представитель разведки ВСУ
Отели Кубани в разы дороже, чем турецкие
отдых в россии
Отели Кубани в разы дороже, чем турецкие
Минимальные цены на проживание в отелях Краснодарского края с системой «все включено» в период с 1 по 31 августа выше в 3,5-6,1 раза, чем в турецкой Анталье. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России
Президент Италии распустил парламент после отставки премьер-министра Драги
Италия
Президент Италии распустил парламент после отставки премьер-министра Драги
21 июля Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги. Тогда в канцелярии президента сообщили, что правительство останется у власти «для решения текущих вопросов»
Новым президентом Индии стала Драупади Мурму
Индия
Новым президентом Индии стала Драупади Мурму
Новым, 15-м президентом Индии в четверг объявлена кандидат Национально-демократического альянса во главе с правящей партией «Бхаратия джаната парти» (БДП, Индийская народная партия) Драупади Мурму
Гибель москвича на войне оценивается втрое больше, чем жителя Бурятии
выплаты погибшим
Гибель москвича на войне оценивается втрое больше, чем жителя Бурятии
Выплаты для жителей Москвы, чьи родственники погибли или были ранены на войне в Украине, вдвое превышают аналогичные выплаты в Свердловской области, и втрое — в Бурятии
Общество
В плену у собственной армии
В Луганской области формируют центр, куда свозят служащих, отказавшихся воевать в Украине. Там находятся как минимум 234 человека из разных военных частей. Многих удерживают в подвалах и гаражах