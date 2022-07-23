Израиль уничтожил в Сирии завод иранских беспилотников, которые хотела купить Россия
Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду сирийской столицы Дамаска, уничтожив иранское предприятие по сбору беспилотников
Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду сирийской столицы Дамаска, уничтожив иранское предприятие по сбору беспилотников. Об этом сообщают мониторинговая группа SOHR и The Jerusalem Post.
Источники SOHR сообщили, что в результате удара погибли как минимум восемь человек. Согласно их данным, три человека «несирийской национальности» и двое связанных с «Хизбаллой» сирийцев погибли на заводе по производству иранских беспилотников, недалеко от района Сайеда-Зейнаб, еще трое сирийцев были убиты на позициях ПВО у авиабазы Аль-Маза.
صور لمكان للقصف الإسرائيلي في محيط مدينة السيدة زينب بريف دمشق. pic.twitter.com/CybZvwLmY3
— Nour Abo Hasan (@nourabohsn) July 21, 2022
Местные СМИ отмечают, что в результате авиаудара также были атакованы военные базы, на которых находятся иранские силы.
В июле власти США заявили, что Россия захотела купить у Ирана несколько сотен беспилотников, в том числе боевых, чтобы использовать их в войне в Украине. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон пока не знает, отправил ли Тегеран дроны Москве. Он уточнил, что у США есть «информация», указывающая на то, что Иран готовится обучить российских военных пользоваться своими БПЛА.
Салливан также отметил, что Иран предоставил аналогичные беспилотные летательные аппараты йеменским повстанцам-хуситам для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в регионе было достигнуто прекращение огня.
Официальный представитель госдепа Нед Прайс пригрозил Ирану санкциями, если он передаст России беспилотники. В министерстве иностранных дел России назвали предположения Вашинтона о сделке с Ираном вбросом и нелепым утверждением. МИД Ирана также отрицает эту информацию.