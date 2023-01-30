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Азия
30.01.2023 01:16

Израиль упростит получение оружия для граждан из-за новых терактов

Правительство Израиля усилит меры по борьбе с экстремизмом после волны терактов в Иерусалиме. Власти также будут работать над укреплением безопасности в стране

Израиль упростит получение оружия для граждан из-за новых терактов

Правительство Израиля усилит меры по борьбе с экстремизмом после волны терактов в Иерусалиме. Власти также будут работать над укреплением безопасности в стране. Об этом сказано в заявлении канцелярии премьер-министра по итогам совещания кабинета по вопросам безопасности.

Согласно заявлению, правительство примет несколько мер против террористов и сочувствующим им. Дом террориста, устроившего теракт в Иерусалиме, будет опечатан и снесен. Также правительство собирается отозвать права на национальную страховку и льготы у террористов и поддерживающих их людей. В понедельник, 30 января, правительство обсудит законодательные меры об изъятии израильских удостоверений личности у семей террористов, которые поддерживают их.

Кроме этого, для законопрослушных граждан Израиля упростят процедуру получения оружия. Власти Израиля также собираются усилить армию и полицию и расширить практику задержаний и операций по изъятию незаконного оружия.

На этой неделе в Иерусалиме произошла серия терактов. Вечером 27 января у синагоги в районе Неве-Яаков был совершен теракт. В результате семь человек погибли, еще трое пострадали. 28 января 13-летний подросток открыл стрельбу у входа в археологический парк Город Давида. Три человека получили ранения.

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