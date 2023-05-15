Ракеты Storm Shadow стали новым прорывным оружием. Они позволили Украине дотянуться до целей в глубоком тылу российских сил
C 12 мая российские СМИ сообщают об ударах ВСУ по Луганску, который находится в тылу российской армии. До этого обстрелов города не было с июля прошлого года
C 12 мая российские СМИ сообщают об ударах ВСУ по Луганску, который находится в тылу российской армии, пишет издание «Агенство». До этого обстрелов города не было с июля прошлого года. ВСУ начала бить по объектам в городе после поставок британских ракет высокой дальности Storm Shadow.
О том, что Великобритания согласилась передать Украине Storm Shadow стало известно 11 мая. Как сообщал CNN, они уже поставлены. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил решение Лондона поставить Storm Shadow, однако не уточняил, были ли уже переданы ракеты.
12 мая российские источники сообщили об обстреле Луганска, который находится более чем в 80 км от линии фронта, в том числе СМИ сообщили о ранении депутата Госдумы Виктора Водолацкого в результате удара, а также о пожаре на предприятии полимерных изделий «Полипак». Водолацкий на следующий день заявил, что на него обрушилась кирпичная кладка, когда он помогал людям выбраться из-под завалов. Изначально государственные СМИ утверждали, что обстрел велся украинским комплексом «Гром». Однако на следующий день Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что удар был нанесен британскими ракетами. В военном ведомстве также утверждали, что в результате атаки пострадали гражданские, в том числе шесть детей. Российские СМИ публиковали фотографии обломков ракеты с маркировкой Storm Shadow.
В субботу, а также утром в понедельник Луганск снова подвергся обстрелам. В обоих случаях местные власти утверждали, что удары наносились британскими ракетами. Как сообщали российские СМИ, в субботу ракеты попали в старое здание Луганской академии внутренних дел, в которой с 2015 года располагались военные. Сенатор Дарья Лантратова заявила, что в результате этого удара пострадали два мирных жителя. В понедельник удар был нанесен по зданиям казарм на территории бывшего авиационного училища штурманов, при этом местные власти утверждают, что жертв в результате обстрела нет.
В понедельник Минобороны России впервые сообщило, что российская ПВО сбила ракету Storm Shadow. Где и когда была сбита ракета, в ведомстве не уточнили.
В Киеве об ударах по объектам в Луганске при помощи Storm Shadow не говорили. Как сказал основатель Conflit Intelligence Team Руслан Левиев на канале Майкла Наки, «нет сомнений», что удары наносились именно при помощи британских ракет.
До прошлой недели Луганск находился глубоко в тылу и не подвергался обстрелам. В последний раз об ударах по городу сообщалось еще в июле прошлого года, вскоре после окончания боев за Северодонецк и Лисичанск.
Британские ракеты — не первый образец западного оружия, который меняет ситуацию на фронте. После поставок HIMARS украинская армия смогла начать регулярно наносить удары по критически важным объектам в тылу российских войск, таким как командные пункты и склады вооружений, из-за чего России пришлось располагать склады на большем отдалении от фронта. После получения американской системы ПВО Patriot ВСУ смогли впервые сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Ракеты Storm Shadow имеют дальность более 250 км. Это в том числе может позволить украинской армии наносить удары в том числе по целям в районе Севастополя и Крымского моста. По данным CNN, британские власти получили от Киева гарантии, что ракеты не будут использоваться на территории России, однако Крым, как и аннексированные ДНР и ЛНР, Великобритания считает украинской территорией.
Комментируя сообщения о передаче Киеву ракет Storm Shadow пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия «безусловно» готова к таким поставкам. В понедельник Песков сказал, что британские поставки «приведут к дальнейшим разрушениям, дальнейшим действиям», но не скажутся на ходе «спецоперации».