Меню
Украина
RU / EN
Немцы испытывают все больше страха перед будущим
Украина
15.05.2023 14:17

Ракеты Storm Shadow стали новым прорывным оружием. Они позволили Украине дотянуться до целей в глубоком тылу российских сил

C 12 мая российские СМИ сообщают об ударах ВСУ по Луганску, который находится в тылу российской армии. До этого обстрелов города не было с июля прошлого года

Ракеты Storm Shadow стали новым прорывным оружием. Они позволили Украине дотянуться до целей в глубоком тылу российских сил

C 12 мая российские СМИ сообщают об ударах ВСУ по Луганску, который находится в тылу российской армии, пишет издание «Агенство». До этого обстрелов города не было с июля прошлого года. ВСУ начала бить по объектам в городе после поставок британских ракет высокой дальности Storm Shadow. 

О том, что Великобритания согласилась передать Украине Storm Shadow стало известно 11 мая. Как сообщал CNN, они уже поставлены.  Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил решение Лондона поставить Storm Shadow, однако не уточняил, были ли уже переданы ракеты. 

12 мая российские источники сообщили об обстреле Луганска, который находится более чем в 80 км от линии фронта, в том числе СМИ сообщили о ранении депутата Госдумы Виктора Водолацкого в результате удара, а также о пожаре на предприятии полимерных изделий «Полипак». Водолацкий на следующий день заявил, что на него обрушилась кирпичная кладка, когда он помогал людям выбраться из-под завалов. Изначально государственные СМИ утверждали, что обстрел велся украинским комплексом «Гром». Однако на следующий день Минобороны России в ежедневной сводке сообщило, что удар был нанесен британскими ракетами. В военном ведомстве также утверждали, что в результате атаки пострадали гражданские, в том числе шесть детей. Российские СМИ публиковали фотографии обломков ракеты с маркировкой Storm Shadow. 

В субботу, а также утром в понедельник Луганск снова подвергся обстрелам. В обоих случаях местные власти утверждали, что удары наносились британскими ракетами. Как сообщали российские СМИ, в субботу ракеты попали в старое здание Луганской академии внутренних дел, в которой с 2015 года располагались военные. Сенатор Дарья Лантратова заявила, что в результате этого удара пострадали два мирных жителя. В понедельник удар был нанесен по зданиям казарм на территории бывшего авиационного училища штурманов, при этом местные власти утверждают, что жертв в результате обстрела нет. 

В понедельник Минобороны России впервые сообщило, что российская ПВО сбила ракету Storm Shadow. Где и когда была сбита ракета, в ведомстве не уточнили.

В Киеве об ударах по объектам в Луганске при помощи Storm Shadow не говорили. Как сказал основатель Conflit Intelligence Team Руслан Левиев на канале Майкла Наки, «нет сомнений», что удары наносились именно при помощи британских ракет. 

До прошлой недели Луганск находился глубоко в тылу и не подвергался обстрелам. В последний раз об ударах по городу сообщалось еще в июле прошлого года, вскоре после окончания боев за Северодонецк и Лисичанск. 

Британские ракеты — не первый образец западного оружия, который меняет ситуацию на фронте. После поставок HIMARS украинская армия смогла начать регулярно наносить удары по критически важным объектам в тылу российских войск, таким как командные пункты и склады вооружений, из-за чего России пришлось располагать склады на большем отдалении от фронта. После получения американской системы ПВО Patriot ВСУ смогли впервые сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». 

Ракеты Storm Shadow имеют дальность более 250 км. Это в том числе может позволить украинской армии наносить удары в том числе по целям в районе Севастополя и Крымского моста. По данным CNN, британские власти получили от Киева гарантии, что ракеты не будут использоваться на территории России, однако Крым, как и аннексированные ДНР и ЛНР, Великобритания считает украинской территорией.

Комментируя сообщения о передаче Киеву ракет Storm Shadow пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия «безусловно» готова к таким поставкам. В понедельник Песков сказал, что британские поставки «приведут к дальнейшим разрушениям, дальнейшим действиям», но не скажутся на ходе «спецоперации». 

Материалы по теме
Макрон пообещал Украине десятки бронемашин и легких танков
Германия предоставит Украине дополнительное вооружение почти на €3 млрд
В ожидании контрнаступления
Сейчас на главной
Макрон пообещал Украине десятки бронемашин и легких танков
франция
Макрон пообещал Украине десятки бронемашин и легких танков
Франция в ближайшие недели оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC
Индия запустит кампанию по возвращению вывезенных Британской империей драгоценностей
Правительство Индии инициирует долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению бриллианта «Кохинур» и тысячи других драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию
Конгрессмены-республиканцы призвали Байдена пройти когнитивный тест или отказаться от участия в президентских выборах
США
Конгрессмены-республиканцы призвали Байдена пройти когнитивный тест или отказаться от участия в президентских выборах
Более 60 конгрессменов от Республиканской партии США потребовали президента страны Джо Байдена пройти когнитивный тест
Боррель поддержал поставки Украине оружия дальнего действия
ЕС
Боррель поддержал поставки Украине оружия дальнего действия
Глава внешнеполитической службы ЕС приветствовал поставки Украине оружия большого радиуса действия. По его словам, Россия наносит удары с большого расстояния, поэтому Украине тоже нужно оружие, которое может вести огонь так
Германия предоставит Украине дополнительное вооружение почти на €3 млрд
Германия намерена поставить Украине крупную партию военной техники на €2,7 млрд, сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники
В ожидании контрнаступления
Социология
В ожидании контрнаступления
При том, что уровень поддержки войны в опросах «Левада-центра» давно не меняется, в общественном мнении ощутимы новые ноты беспокойства. 62% опрошенных в конце апреля беспокоит ожидаемое украинское контрнаступление
The New York Times назвала Путина «самым опасным дураком в мире»
СМИ
The New York Times назвала Путина «самым опасным дураком в мире»
Анализируя ход войны в Украине, издание приходит к выводу, что у Владимира Путина никогда не было плана Б и он действительно рассчитывал быстро захватить Киев и поставить там марионеточное правительство
Переехавшие в Грузию на ПМЖ россияне хранят в банках страны около $1 млрд
ПМЖ в Грузии
Переехавшие в Грузию на ПМЖ россияне хранят в банках страны около $1 млрд
Граждане России хранят на депозитах в грузинских коммерческих банках 2,42 млрд лари ($969,4 млн). Об этом сообщил Национальный банк Грузии (НБГ) в своем отчете о депозитах по состоянию на конец 2022 года
Прокурор запросил три года условно для пенсионерки, оставившей записку на могиле родителей Путина
акции
Прокурор запросил три года условно для пенсионерки, оставившей записку на могиле родителей Путина
По данным следствия, в начале октября 2022 года женщина оставила записку с критикой в адрес президента Владимира Путина возле могилы его родителей на Серафимовском кладбище
НАТО откроет офис в Токио
НАТО
НАТО откроет офис в Токио
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Североатлантический альянс планирует открыть представительство в Японии. Он также сообщил, что вопросы безопасности в Азии перестали быть исключительно региональной темой
Председатель партии Европарламента призвал ускорить согласование производства боеприпасов Украине
Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер предложил Европарламенту в срочном порядке проголосовать за наращивание производства оружия и боеприпасов для Украины
СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Машкову
Сообщение о подозрении
СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Машкову
СБУ обвинила господина Машкова в участии в «пропагандистских мероприятиях» в поддержку «специальной военной операции», которые проводились на территории Крыма и восточных регионов Украины
В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров
регионы россии
В Омской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за природных пожаров. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба
Байден готовится к переговорам с Путиным после украинского наступления
Некоторые высокопоставленные американские чиновники начинают склоняться к позиции ряда европейских стран, что в случае успешного украинского наступления можно попытаться начать мирные переговоры ближе к концу этого года
По мнению Жозепа Борреля, единственный возможный мирный план по Украине, это план Зеленского
Евросоюз
По мнению Жозепа Борреля, единственный возможный мирный план по Украине, это план Зеленского
Глава европейской дипломатии назвал план мирного урегулирования конфликта России и Украины, разработанный президентом Украины Владимира Зеленского, единственным возможным планом
В Польше демонтировали памятник благодарности Красной армии
Польша
В Польше демонтировали памятник благодарности Красной армии
С 2017 года в Польше демонтирует памятники, которые посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй
Вучич пообещал «разоружить Сербию» после двух инцидентов со стрельбой
Сербия
Вучич пообещал «разоружить Сербию» после двух инцидентов со стрельбой
Президент Сербии заявил, что власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие. Мораторий на выдачу разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия будет введен на следующие два года
Зеленский оценил ущерб Украины от военного вторжения России в $400 млрд
владимир зеленский
Зеленский оценил ущерб Украины от военного вторжения России в $400 млрд
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанесенный его стране ущерб от военного вторжения России составляет $400 млрд. По его словам, цифра основана на оценке Всемирного банка