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23.03.2023 18:26

Жителей нового жилого комплекса в Мариуполе начали выселять из домов, которые осмотрел Путин

Несколько человек также пожаловались, что не могут получить свидетельства на право собственности из-за проверок «законности получения» квартиры, которые проводит прокуратура

Жителей нового жилого комплекса в Мариуполе начали выселять из домов, которые осмотрел Путин

Жителей жилого комплекса «Невский» в Мариуполе, который 18 марта посетил президент РФ Владимир Путин, начали выселять из выданных им квартир, пишет издание «Верстка» со ссылкой на закрытый чат ЖК и самих жильцов.

«Свидетельства на право собственности не выдадут, пока не проведут проверку о законности выдачи квартиры. И уже есть случаи выселения, если вдруг выяснится, что есть другое жилье», — написала в чате одна из жительниц ЖК.

Помимо наличия другого жилья, причиной для выселения может стать ошибка комиссии по проверке жильцов, говорит жительница «Невского». По ее словам, у нее есть небольшая доля в квартире родителей, из-за чего она тоже опасается выселения.

«В любом случае это какой-то идиотизм: сначала обрадовать людей, дать им купить мебель, обжиться, а потом отобрать жилье», — говорит другой жилец дома.

Несколько человек в чате также пожаловались, что не могут получить свидетельства на право собственности из-за проверок «законности получения» квартиры, которые проводит прокуратура. По словам Виктории (имя изменено), она обратилась в МФЦ с вопросом о получении свидетельства на право собственности, но ей сказали, что сначала прокуратура должна проверить законность получения жилья.

«Пришли, освободили от жилья, от работы, от родных и теперь дали нам милость. Раздают жилье, но оно не ваше…но вы же забрали у нас приватизированную жилплощадь», — написал один из участников чата ЖК.

При этом жители считают, что им нужно подать коллективную заявку на сайте президента РФ, поскольку «в этом случае все быстро решается».

Путин 18 марта поздно вечером впервые посетил Мариуполь, где заехал в ЖК «Невский», который считается визитной карточкой разрушенного российской армией города. Во время общения Путина с жителями ЖК неизвестная женщина на заднем фоне крикнула: «Это все неправда, это все напоказ!»

После этого вице-премьер Марат Хуснуллин, сопровождавший Путина, начал смущенно улыбаться, а охрана президента стала озираться по сторонам. Позднее выкрик вырезали из видео, которое было опубликовано 19 марта на сайте Кремля.

В городских чатах визиту Путина в Мариуполь не обрадовались. «Жаль, что он к нашему дому не подъехал, левый берег, площадь! Без окон, без дверей, без горячей воды и отопления. Поговорил бы с местными жителями», — написал один из жителей города.

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