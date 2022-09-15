Жители оккупированного Мариуполя вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества
Местные жители обвинили в бездействии оккупационные власти города и вышли на стихийный митинг с требованием восстановить коммунальные услуги
Уже три месяца в жилых домах восточных районов Мариуполя нет электричества и воды, сообщает Мариупольский городской совет. Местные жители обвинили в бездействии оккупационные власти города и вышли на стихийный митинг с требованием восстановить коммунальные услуги.
На митинге возле здания одного из городских ЖК мариупольцы заявили, что коммунальные службы города отказываются ремонтировать подстанцию, разрушенную в ходе боев за город. На стихийный протест вышли несколько десятков человек.
Мэр Мариуполя Владимир Бойченко в середине августа заявлял, что оккупационные власти города не смогут начать отопительный сезон в этом году из-за разрушенной системы газообеспечения. На ее восстановление потребуется от полутора до двух лет, рассказал мэр. Глава оккупационной администрации города Константин Ищенко заявил, что к отопительному сезону в Мариуполе заработают около 60% котельных. Температура в Мариуполе этой зимой может опускаться до -7 градусов.
«Если не будет никакой реакции — мы пойдем дальше, вплоть до городской администрации, пока не будет достигнуто понимание с руководством республики. Близятся холода, нет ни света, ни воды. Ни отопления, соответственно. Если не будет никакой реакции, мы пойдем дальше, пока не будет достигнуто понимание с руководством», — рассказал один из протестующих.
Маріупольці вийшли на мітинг через відсутність води та електрики в квартирах протягом 3 місяців pic.twitter.com/QjbFL86JHF
— Українська правда (@ukrpravda_news) September 15, 2022
12 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе кончается топливо на заправках. Мариупольцы скупают бензин для автономных генераторов.
«В Мариуполе уже третий день топливный кризис. Максимально – по 20 литров бензина в одни руки. Очереди растут. Кроме того, сама цена топлива начала расти. Местные жалуются на “спекулянтов”, а на самом деле ничего удивительного. Просто русское руководство. Дальше будет интереснее», — заявил Андрющенко.
Несмотря на проблемы с базовым коммунальным снабжением в городе, вице-премьер России Марат Хуснуллин утром 15 сентября заявил, что Мариуполь почти готов к зиме.
«На данный момент готовность — 80%. С учетом тех разрушений, которые есть, это неплохо», — подчеркнул вице-премьер. «Ставим себе задачу максимально к зиме весь город подготовить. И по мере готовности будем переселять туда жителей», — рассказал чиновник «Российской газете».
Хуснуллин также заявил, что в городе до конца года будет построено 15 тыс. новых квартир.
«По сути, за три-четыре месяца будет построен небольшой город на 15 тыс. жителей», — сказал Хуснуллин.
До войны в Мариуполе проживали примерно 439 тыс. человек. После российского вторжения в Украину город был разрушен на 90%, заявлял советник мэра города Сергей Орлов. В июне городской совет Мариуполя сообщал, что население города уменьшилось почти в пять раз — до 87 тыс. человек.
Западные разведки допускают, что из-за успешного контрнаступления украинской армии Россия в скором времени может покинуть Мариуполь и Херсон. Источники Washigton Post в разведках считают, что в районе этих городов стоит ожидать еще более значительного наступления ВСУ, чем на Харьковском направлении.
Российские военные захватили Мариуполь в конце мая. По сообщениям украинских властей, проблемы с электроэнергией и водой в городе начались уже тогда.
Как сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в городе также были зафиксированы случаи заболевания дизентерией и холерой из-за антисанитарии, проблем с водоснабжением и большим количеством непогребенных тел погибших.
Вместо неработающего из-за многочисленных повреждений водопровода оккупационная администрация предлагала горожанам мыться в публичных душевых на улицах города.