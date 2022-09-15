Меню
Украина
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
Украина
15 сентября 2022, 21:58

Жители оккупированного Мариуполя вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества

Местные жители обвинили в бездействии оккупационные власти города и вышли на стихийный митинг с требованием восстановить коммунальные услуги

Жители оккупированного Мариуполя вышли на митинг из-за отсутствия воды и электричества

Уже три месяца в жилых домах восточных районов Мариуполя нет электричества и воды, сообщает Мариупольский городской совет. Местные жители обвинили в бездействии оккупационные власти города и вышли на стихийный митинг с требованием восстановить коммунальные услуги.

На митинге возле здания одного из городских ЖК мариупольцы заявили, что коммунальные службы города отказываются ремонтировать подстанцию, разрушенную в ходе боев за город. На стихийный протест вышли несколько десятков человек.

Мэр Мариуполя Владимир Бойченко в середине августа заявлял, что оккупационные власти города не смогут начать отопительный сезон в этом году из-за разрушенной системы газообеспечения. На ее восстановление потребуется от полутора до двух лет, рассказал мэр. Глава оккупационной администрации города Константин Ищенко заявил, что к отопительному сезону в Мариуполе заработают около 60% котельных. Температура в Мариуполе этой зимой может опускаться до -7 градусов.

«Если не будет никакой реакции — мы пойдем дальше, вплоть до городской администрации, пока не будет достигнуто понимание с руководством республики. Близятся холода, нет ни света, ни воды. Ни отопления, соответственно. Если не будет никакой реакции, мы пойдем дальше, пока не будет достигнуто понимание с руководством», — рассказал один из протестующих.

12 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе кончается топливо на заправках. Мариупольцы скупают бензин для автономных генераторов.

«В Мариуполе уже третий день топливный кризис. Максимально – по 20 литров бензина в одни руки. Очереди растут. Кроме того, сама цена топлива начала расти. Местные жалуются на “спекулянтов”, а на самом деле ничего удивительного. Просто русское руководство. Дальше будет интереснее», — заявил Андрющенко.

Несмотря на проблемы с базовым коммунальным снабжением в городе, вице-премьер России Марат Хуснуллин утром 15 сентября заявил, что Мариуполь почти готов к зиме.

«На данный момент готовность — 80%. С учетом тех разрушений, которые есть, это неплохо», — подчеркнул вице-премьер. «Ставим себе задачу максимально к зиме весь город подготовить. И по мере готовности будем переселять туда жителей», — рассказал чиновник «Российской газете».

Хуснуллин также заявил, что в городе до конца года будет построено 15 тыс. новых квартир.

«По сути, за три-четыре месяца будет построен небольшой город на 15 тыс. жителей», — сказал Хуснуллин.

До войны в Мариуполе проживали примерно 439 тыс. человек. После российского вторжения в Украину город был разрушен на 90%, заявлял советник мэра города Сергей Орлов. В июне городской совет Мариуполя сообщал, что население города уменьшилось почти в пять раз — до 87 тыс. человек.

Западные разведки допускают, что из-за успешного контрнаступления украинской армии Россия в скором времени может покинуть Мариуполь и Херсон. Источники Washigton Post в разведках считают, что в районе этих городов стоит ожидать еще более значительного наступления ВСУ, чем на Харьковском направлении.

Российские военные захватили Мариуполь в конце мая. По сообщениям украинских властей, проблемы с электроэнергией и водой в городе начались уже тогда.

Как сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в городе также были зафиксированы случаи заболевания дизентерией и холерой из-за антисанитарии, проблем с водоснабжением и большим количеством непогребенных тел погибших.

Вместо неработающего из-за многочисленных повреждений водопровода оккупационная администрация предлагала горожанам мыться в публичных душевых на улицах города.

Материалы по теме
Вице-премьер Украины рассказала о непубличных попытках российских лиц выйти на переговоры
Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор
​Подмосковных учителей попросили скинуться на «трусы и носки» для воюющих в Украине российских военнослужащих
Сейчас на главной
Экономика
России поставили «красный флажок» по безопасности полетов. Теперь другие страны имеют право не пускать ее самолеты на свои территории
Международная организация гражданской авиации, входящая в структуру ООН, поставила России «красный флажок» на странице аудита результатов безопасности полетов
США пригрозили санкциями за помощь в расширении системы «Мир» вне России
США
США пригрозили санкциями за помощь в расширении системы «Мир» вне России
Минфин США пригрозил неамериканским финансовым компаниям ограничениями при заключении контрактов с НСПК, потому что они таким образом могут поддержать «усилия России по обходу санкций США»
Великобритания отказалась приглашать российскую делегацию на похороны Елизаветы II
Великобритания
Великобритания отказалась приглашать российскую делегацию на похороны Елизаветы II
МИД Великобритании сообщил посольству России в Лондоне о решении не направлять российской стороне приглашения на траурные мероприятия в связи со смертью королевы Елизаветы II
Сжиженный поток
Газпром
Сжиженный поток
«Газпром» намерен изучить возможность расширения завода по производству СПГ в районе компрессорной станции «Портовая». Площадка уже обладает всей отгрузочной инфраструктурой, но в России может не оказаться оборудования, необходимого для строительства линии такой мощности в условиях санкций
Авторская колонка
«России сейчас не до Южного Кавказа»
4 сентября в Ереване возобновились протесты против якобы нового мирного соглашения Азербайджана и Армении. Очередная вспышка недовольства произошла после слов армянского премьер-министра Никола Пашиняна о готовности ради мира принять сложные решения
Дризе Дмитрий
Власти Калифорнии подали в суд на Amazon за монополизм
США
Власти Калифорнии подали в суд на Amazon за монополизм
Прокуратура штата Калифорния подала в суд Сан-Франциско иск к корпорации Amazon, обвинив ее в монополизме. Правоохранители считают, что компания препятствует рыночной конкуренции
Министерство промышленности и торговли России заявили, что ожидают больший спрос на инженеров, чем на экономистов
профессии
Министерство промышленности и торговли России заявили, что ожидают больший спрос на инженеров, чем на экономистов
Замглавы Минпромторга Алексей Ученов заявил, что в стране растет спрос на технические специальности и средне-профессиональное образование
В Ереване прошел митинг за отставку Никола Пашиняна
митинги
В Ереване прошел митинг за отставку Никола Пашиняна
Жители Еревана вышли на митинг за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. На центральном проспекте Баграмяна собрались около десяти тысяч человек. Люди скандировали «Никол — предатель!» и Армения без Никола»
Северогарантический альянс
Договор безопасности
Северогарантический альянс
Киев обнародовал проект международного договора, предполагающего предоставление Украине беспрецедентных гарантий безопасности ведущими мировыми игроками. Гарантии выписаны как жесткие обязательства, которые на себя должны взять США, Великобритания, Германия, Франция, Турция и другие страны
В Министерстве финансов России оценили прямые потери от санкций в сотни миллиардов долларов
санкции
В Министерстве финансов России оценили прямые потери от санкций в сотни миллиардов долларов
Финансовый сектор России понес прямые потери на сотни миллиардов долларов из-за санкций Запада, введенных после вторжения в Украину
Политика
Российским пропагандистам выплатили из бюджета почти миллиард рублей на поддержку войны
Из созданного Владимиром Путиным Президентского фонда культурных инициатив с 24 февраля выделили около миллиарда рублей на пропагандистские мероприятия в поддержку войны, в том числе на концерты с Z-символикой
Конституционный суд Латвии признал законным решение снести памятники тоталитарных режимов
латвия
Конституционный суд Латвии признал законным решение снести памятники тоталитарных режимов
Также в суде отметили, что финансирование демонтажа советских памятников осуществляется, прежде всего, за средства физических и юридических лиц и уже потом – за счет городского бюджета
Вице-премьер Украины рассказала о непубличных попытках российских лиц выйти на переговоры
война в украине
Вице-премьер Украины рассказала о непубличных попытках российских лиц выйти на переговоры
Разные группы официальных российских лиц публично и непублично пытались выйти на переговоры с Украиной, заявила Ольга Стефанишина
Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за коррупции
ЕС
Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за коррупции
Европейская комиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу широкомасштабной коррупции в стране
Португалия расследует кибератаку, в ходе которой похитили секретные документы НАТО
Португалия
Португалия расследует кибератаку, в ходе которой похитили секретные документы НАТО
Прокуратура Португалии расследует кибератаку на Генеральный штаб Вооруженных сил, в ходе которой секретные документы НАТО были похищены и выставлены на продажу в даркнете
Министерство финансов рекомендует россиянам копить рубли и дефицитные товары
сбережения
Министерство финансов рекомендует россиянам копить рубли и дефицитные товары
По мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, в сложившихся обстоятельствах россиянам не следует хранить сбережения в валютах недружественных стран
По состоянию на сегодняшний день, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 года
По 18 странам Европы распределено в общей сложности 160 газовых хранилищ. Они опустеют, если ЕС и его соседи, с которыми Союз имеет общую сеть поставок, в частности Великобритания, Швейцария и Балканы, не смогут снизить спрос на газ как минимум на 10%
Урсула фон дер Ляйен обвинила Владимира Путина в развязывании энергетической войны
ЕС
Урсула фон дер Ляйен обвинила Владимира Путина в развязывании энергетической войны
В ходе ежегодного послания Европарламенту председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС не планирует снимать с России санкции и непоколебим в своей поддержке Украины