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Украина
12.02.2023 15:41

Армия России в течение двух недель понесла наибольшие потери с начала войны

По данным Министерство обороны Великобритании, в последние две недели армия России, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с первой недели полномасштабного вторжения в Украину

Армия России в течение двух недель понесла наибольшие потери с начала войны

В последние две недели армия России, вероятно, понесла наибольшее количество потерь с первой недели полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет издание «Крым.Реалии» со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Британская разведка ссылается на статистику потерь российских войск по данным Генштаба Вооруженных сил Украины.

«Хотя Министерство оборонной разведки Британии не может проверить украинскую методологию, иллюстрирующую данные тенденции, они, вероятно, точные», – сказано в сообщении.

Как отмечают британские разведчики, среднее значение за последние семь дней составило 824 погибших в день, что в четыре раза превышает показатель за июнь-июль 2022 года.

«Рост количества потерь россиян, вероятно, связан с рядом факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте – примером этого являются Угледар и Бахмут», – считают британские разведчики.

2 февраля издание The New York Times со ссылкой на данные американских и других западных чиновников сообщило, что число убитых и раненых в Украине российских военных приближается к 200 тысячам. Эти потери всего за 11 месяцев войны в восемь раз превышают потери американцев за два десятилетия войны в Афганистане, подчеркнули авторы статьи.

Западные чиновники обращают внимание на то, что потери России особенно выросли во время боев в Бахмуте и Соледаре.

С сентября прошлого года Минобороны России не раскрывает данные о потерях. Тогда было заявлено о гибели 5937 человек.

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