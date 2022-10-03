Кремль не знает, в каких границах он «присоединил» Херсонскую и Запорожскую области
Кремль не располагает информацией о том, в каких границах он «присоединил» в состав РФ Херсонскую и Запорожскую области, решение этого вопроса зависит «только от воли людей», которые проживают на этих территориях
Границы двух украинских областей в составе РФ зависят «только от воли людей», заявил пресс-секретарь Путина.
Кремль не располагает информацией о том, в каких границах он «присоединил» в состав РФ Херсонскую и Запорожскую области, решение этого вопроса зависит «только от воли людей», которые проживают на этих территориях. Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в комментарии агентству "РИА Новости".
«Скажу менее юридическим языком: ЛНР, ДНР границы 2014 года (административные границы Луганской и Донецкой областей Украины — ред.), Херсон и Запорожье по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — сказал Песков.
Также представитель Кремля отметил, что в любом случае вопрос границ двух областей «будет зависеть только от воли людей, которые проживают» там, однако каким образом в Москве намерены с ними советоваться пресс-секретарь Путина не уточнил. В то же время Песков добавил, что новых псевдореферендумов или опросов жителей регионов Кремль проводить пока не планирует.
Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведенных оккупантами в этих регионах.
Тем временем в Вооруженных силах Украины сообщили, что проведение так называемых «референдумов» в частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях не остановило продвижение украинских войск на юге страны.