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Украина
03.10.2022 15:17

Кремль не знает, в каких границах он «присоединил» Херсонскую и Запорожскую области

Кремль не располагает информацией о том, в каких границах он «присоединил» в состав РФ Херсонскую и Запорожскую области, решение этого вопроса зависит «только от воли людей», которые проживают на этих территориях

Кремль не знает, в каких границах он «присоединил» Херсонскую и Запорожскую области

Границы двух украинских областей в составе РФ зависят «только от воли людей», заявил пресс-секретарь Путина.

Кремль не располагает информацией о том, в каких границах он «присоединил» в состав РФ Херсонскую и Запорожскую области, решение этого вопроса зависит «только от воли людей», которые проживают на этих территориях. Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в комментарии агентству "РИА Новости".

«Скажу менее юридическим языком: ЛНР, ДНР границы 2014 года (административные границы Луганской и Донецкой областей Украины — ред.), Херсон и Запорожье по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей», — сказал Песков.

Также представитель Кремля отметил, что в любом случае вопрос границ двух областей «будет зависеть только от воли людей, которые проживают» там, однако каким образом в Москве намерены с ними советоваться пресс-секретарь Путина не уточнил. В то же время Песков добавил, что новых псевдореферендумов или опросов жителей регионов Кремль проводить пока не планирует.

Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведенных оккупантами в этих регионах.

Тем временем в Вооруженных силах Украины сообщили, что проведение так называемых «референдумов» в частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях не остановило продвижение украинских войск на юге страны.

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