Ирландия проведет форум об отказе от нейтралитета из-за войны в Украине
Правительство Ирландии намерено выяснить у населения отношение к военному нейтралитету, принципа которого придерживается страна. В июне в нескольких ирландских городах пройдет четырехдневный форум
Правительство Ирландии намерено выяснить у населения отношение к военному нейтралитету, принципа которого придерживается страна. В июне в нескольких ирландских городах пройдет четырехдневный форум, посвященный обороне и безопасности, пишет The Insider со ссылкой на ирландские СМИ.
В ходе форума пройдут дебаты при участии в области международной политики и обороны, ученых и представителей гражданского общества. По итогу независимый председатель составит отчет, который может лечь в основу рекомендаций правительству.
Министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин заявил, что стране необходимо реагировать на новую реальность, и традиционная политика военного нейтралитета не освобождает ее от этой необходимости. Позже он также заявил, что правительство прямо сейчас не рассматривает возможность отказа от нейтралитета. В то же время о таких планах еще в марте 2022 года говорил вице-премьер.
Ранее из-за вторжения в Украину российских войск от нейтралитета отказались Швеция и Финляндия, обе страны подали заявки на вступление в НАТО, 4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом альянса.
Возможность отказа обсуждают Швейцария и Япония. В соответствии со своей нынешней правовой базой Швейцария не может напрямую поставлять оружие воюющим странам, а также не имеет права на реэкспорт. Берн заблокировал поставки оружия и боеприпасов в Украину из нескольких европейских стран, что привело к серьезным проблемам. Сейчас власти пытаются внести изменения в законодательство, разрешающие реэкспорт через пять лет после того, как оружие было доставлено в союзные страны.