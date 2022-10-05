В Чехии готовятся провести референдум о присоединении старинного чешского города Краловец, ныне Калининград
В Чехии готовятся провести референдум о присоединении старинного чешского города Краловец, который был основан крестоносцами в 1255 году по приказу и непосредственном участии короля Чехии Пржемысла Отакара II
В Чехии готовятся провести референдум о присоединении старинного чешского города Краловец (сейчас Калининград), который был основан крестоносцами в 1255 году по приказу и непосредственном участии короля Чехии Пржемысла Отакара II.
По призыву римского папы Иннокентия IV король возглавил крестовый поход в Пруссию, который представлял из себя стремительный бросок в район нижнего течения реки Прегель. Во время этого похода чешский король дал поручение гроссмейстеру Тевтонского ордена фон Остерну поставить крепость на высокой горе над Прегелем. Так появилось немецкое название Кёнигсберг (Королевская гора) в честь короля Чехии.
В Чехии считают, что Краловцу пора возвращаться в родную гавань. На месте бывшей Калининградской области появится Краловецкий край, а сам Краловец станет вторым по населению в Чехии, уступив только Праге. Наконец-то, сбудется многовековая мечта чешского народа о выходе к морю. Министерство обороны Чехии уже объявило набор желающих пойти на службу в военно-морские силы Чехии.
Уже работает сайт города Краловец - www.visitkralovec.cz