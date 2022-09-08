Глава Крыма призвал присоединить ЛНР и ДНР без референдумов
Присоединение к России захваченных украинских территорий можно реализовать и без согласия местных жителей, считает Сергей Аксенов. По его мнению, в нынешней ситуации отказ от голосования будет «логичным и обоснованным»
Присоединение к России захваченных украинских территорий можно реализовать и без согласия местных жителей, считает глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, в нынешней ситуации отказ от голосования будет «логичным и обоснованным».
«В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли», — написал он в своем телеграм-канале.
Аксенов отметил, что в случае проведения референдумов организовать их необходимо как можно скорее. Чиновник добавил, что Киев будет пытаться помешать этому и «запугивать людей».
7 сентября секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал провести голосование в Донбассе и на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины в День народного единства, 4 ноября.
«Это историческая дата, которая нас всех объединяет в пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий», — цитировал его слова «Интерфакс».
По данным американской разведки, Россия собирается провести «фиктивные» референдумы в захваченных регионах Украины в сентябре–октябре. В Вашингтоне считают, что в ходе подготовки к плебисциту Москва будет проводить «пропагандистские и дезинформационные кампании», а на самом голосовании ожидаются фальсификации.
В качестве возможной даты проведения «референдумов» называли единый день голосования в России — 11 сентября. Также рассматривается вариант с семидневным «голосованием из дома», в ходе которого вооруженные российские военные будут ходить по квартирам и «опрашивать» жителей.