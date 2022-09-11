Работу Запорожской АЭС полностью остановили
Последний работавший энергоблок Запорожской АЭС — шестой — отключили от энергосети, и работа станции была остановлена. Об этом сообщили украинский «Энергоатом» и представитель концерна «Росэнергоатом», входящего в «Росатом»
Последний работавший энергоблок Запорожской АЭС — шестой — отключили от энергосети, и работа станции была остановлена. Об этом сообщили украинский «Энергоатом» и представитель концерна «Росэнергоатом», входящего в «Росатом».
Из-за повреждения линий энергопередачи шестой блок покрывал собственные потребности ЗАЭС. Вечером 10 сентября одну из линий восстановили, и станцию снова подключили к энергосистеме Украины.
Шестой энергоблок отключили в 03:41 и начали готовить к охлаждению и переводу в холодное состояние.
«В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных нужд ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов», — добавили в «Энергоатоме».
Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в обстрелах города Энергодара на берегу Каховского водохранилища, где находится Запорожская АЭС. Он с марта находится под контролем российских военных. Ответственность за атаки ни одна из сторон не берет.