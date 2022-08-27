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27 августа 2022, 14:04

Станция раздора

Россия не одобрила итоговый протокол конференции ООН о ядерном оружии из-за присутствия в нем темы Запорожской АЭС

Станция раздора

Обзорная конференция ООН по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) завершилась без итогового документа. Причиной стал отказ России ставить под ним свою подпись. Документ содержал призыв вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

Председатель конференции Густаво Злаувинен констатировал, что она не смогла «достичь согласия по своей предметной работе». Прийти к консенсусу удалось лишь по процедурной части — она устанавливает сроки проведения следующей конференции ДНЯО в 2026 году.  

Представитель российской делегации, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Москва не одобрила содержание пяти разделов проекта итогового соглашения, «которые носят откровенно политический характер». «Мы сделали нашу последнюю попытку, предложили модифицировать эти пункты, но наша просьба не была удовлетворена», — отметил он.

По утверждению Вишневецкого, с документом не согласилась не только Россия, но и некоторые другие страны, которые якобы не стали брать слово, однако ее возражения были «самыми ключевыми».

Заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что достичь консенсуса не удалось из-за «политизированных, ангажированных, беспочвенных и лживых» заявлений некоторых делегаций по Украине. Однако, по мнению дипломата, отсутствие итогового документа не говорит о провале конференции.

В свою очередь спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман возложил вину за ситуацию на Россию. По его словам, «изменения, которые РФ предложила в последние минуты, вовсе не были незначительными». 

В то же время Шейнман рассказал, что делегации других стран пошли навстречу России, исключив ее упоминание и осуждение действий из пунктов, где шла речь об обстрелах Запорожской АЭС. «Мы готовы делать акцент на том, что нас объединяет, а не разъединяет. Заверяю, что США продолжат работу со всеми государствами-участниками договора на протяжении следующего обзорного цикла», — добавил он.

Замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу сообщила, что конференция не смогла принять консенсусный итоговый документ из-за темы войны в Украине. «Должна отметить, что это мероприятие проводилось в весьма конкретной атмосфере, — сказала Накамицу, имея в виду вторжение России в Украину. — Думаю, что это влияние было весьма большим».

Десятая конференция ДНЯО проходила в Нью-Йорке с 1 по 26 августа. Одной из наиболее проблемных тем стала ситуация вокруг захваченной российскими военными Запорожской АЭС. Согласно документу, который не был принят, участники конференции хотели выразить «серьезную обеспокоенность» военными действиями на территории станции. Также текст критиковал то, что украинские власти больше не имеют контроля над ЗАЭС, что ведет к «негативным последствиям» для безопасности в регионе.

Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в 5 лет. Задача мероприятия — провести обзор исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия за отчетный период и наметить соответствующие шаги на будущий. Показателем успеха является консенсус по итоговому документу. На предыдущей конференции в 2015 году он также не был согласован.

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