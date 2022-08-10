Страны G7 призвали Россию «немедленно вернуть» Украине контроль над Запорожской АЭС
Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией и другими ядерными объектами на ее территории
Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией и другими ядерными объектами на ее территории. Заявление опубликовано на сайте МИД Германии.
Под ним подписались главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также глава европейской дипломатии ЕС Жозеп Боррель. В заявлении указывается, что украинский персонал, обслуживающий АЭС, «должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления». В нем подчеркивается, что только так можно обеспечить безопасность этих объектов и их «надежную эксплуатацию».
Подписанты утверждают, что контроль России над заводом представляет опасность для региона. Кроме того, «подрывает» доступ сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС, чтобы обеспечить безопасность работы. Главы министерств настаивают на отправке в регион экспертов МАГАТЭ «для разъяснения вопросов и соответствующих мер».
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил 1 августа о готовности делегации посетить Запорожскую АЭС. «Мы надеемся, что сможем поехать в Запорожье, потому что, если что-то случится там, нам надо будет винить только себя», — сказал он. Главы МИД стран G7 в своем обращении поддержали Гросси.
Минобороны России заявило о взятии под контроль Запорожской АЭС в Энергодаре 28 февраля, спустя четыре дня после начала военной операции. Это крупнейшая в Европе атомная электростанция по установленной мощности. Официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков подчеркивал, что персонал АЭС продолжает обслуживать объект и контролировать радиоактивную обстановку. Он уточнял, что «радиоактивный фон в норме».
ТАСС, «Интерфакс» и «РИА Новости» 10 августа сообщили со ссылкой на источник в российском постпредстве в ООН, что Россия потребовала созвать 11 августа заседание Совбеза ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС. Позже эту информацию подтвердил первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что Москва запросила проведение брифинга «в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями». По словам источника «Интерфакса», Россия также запросила участие Гросси в качестве докладчика на этом брифинге.
Постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов 8 августа отмечал, что Москва готова помочь руководству МАГАТЭ организовать визит на Запорожскую АЭС. «Мы действительно направили 4 августа — от 5 августа она была распространена — циркулярную ноту о том, что мы готовы оказать содействие руководству МАГАТЭ в организации визита на Запорожскую АЭС», — уточнял он в разговоре с «РИА Новости». Российские власти заинтересованы в том, чтобы специалисты агентства получали полную и достоверную информацию о происходящем вокруг АЭС, заключил дипломат.