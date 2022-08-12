ЕС поддерживает демилитаризацию Запорожской АЭС и требует, чтобы Россия передала станцию Украине
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике подчеркнул, что Россия должна немедленно передать полный контроль над Запорожской АЭС законному суверенному собственнику Украины
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу присоединился к призывам создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление Борреля.
«Запорожская АЭС не должна использоваться ни в одной военной операции. Поддерживаю призыв к демилитаризации ее территории, начиная с полного вывода российских сил, и призываю МАГАТЭ совершить визит в нее», – отметил он.
Боррель подчеркнул, что Россия должна немедленно передать полный контроль над Запорожской АЭС законному суверенному собственнику Украины.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг призвал к немедленному прекращению военных действий вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции и созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.
В то же время Россия отвергла призывы ООН о создании демилитаризованной зоны вокруг АЭС.
Напомним, 6 августа Евросоюз осудил ведение Россией военной деятельности с территории вокруг Запорожской АЭС.