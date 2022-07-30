Об обстреле колонии с пленными украинцами российские СМИ сообщили с задержкой в 10 часов
В публикациях российских государственных СМИ об обстреле колонии с пленными украинскими военными в Еленовке было как минимум несколько странностей
В публикациях российских государственных СМИ об обстреле колонии с пленными украинскими военными в Еленовке было как минимум несколько странностей, пишет проект «Агентство». Во-первых, данные о том, что пострадала колония, появились спустя 10 часов после удара. А, во-вторых, из первых сообщений следовало, что обстрел велся не из системы HIMARS.
Первое сообщение об обстреле Еленовки на сайте РИА Новости появилось в 03:07. В нем говорилось, что в 23:30 украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка, выпустив 12 снарядов калибра 152 миллиметра. Издание ссылалось на появившиеся примерно за 45 минут до этого данные представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Из этого сообщения следовало, что Еленовка была обстреляна не из систем HIMARS. Последняя использует снаряды калибра 227 миллиметров.
Позднее представитель Следственного комитета России подтвердил, что обстрел колонии с пленными произошел именно поздно вечером в четверг. «Вчера, 28 июля, около 22:30 воинскими формированиями Украины были совершены обстрелы данного учреждения. Снаряды попали в жилое помещение, где как раз содержались военнослужащие батальона “Азов”», – заявил представитель СК в видео, которое опубликовал ТАСС.
Однако сообщения об ударе по колонии в агентстве РИА Новости появляется только в 09:16 (еще без данных по погибшим), в ТАСС – в 09:31.
Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) в своем отчете в ночь на субботу также обращает внимание на то, что опубликованное агентством РИА Новости видео последствий пожара демонстрирует не те повреждения, к которым мог бы привести удар системой HIMARS.
Власти самопровозглашенной ДНР сообщили о 53 погибших и 75 раненых при ударе по Еленовской исправительной колонии №120, в которой содержались украинские военнопленные, в том числе бойцы батальона «Азов». По крайней мере, часть этих военных сдалась в Мариуполе.
Омбудсмен ДНР сообщила, что от взрыва в Еленовке пострадали только пленные.
Минобороны России и власти ДНР заявили, что колонию обстреляли ВСУ из американских РСЗО HIMARS. Российские государственные СМИ распространили кадры, на которых демонстрируются «обломки боеприпаса» этой системы. Однако никаких доказательств, что фрагменты обнаружены именно в Еленовке, приведено не было, отмечает ISW.
По данным украинского Генштаба, удар был нанесен российскими силами при участии «ЧВК Вагнера». Его целями было обвинить Украину в совершении военных преступлений, скрыть хищение средств, сорвать поставки западного оружия и разжечь социальную напряженность в украинском обществе.