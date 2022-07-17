Меню
Украина
Банк России зафиксировал новый рекорд избытка валюты в России
Украина
17 июля 2022, 03:35

Крымскому мосту пообещали «всякие неприятности»

Данное западным партнерам обещание Киева не бить по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович

Крымскому мосту пообещали «всякие неприятности»

Данное западным партнерам обещание Киева не бить по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает Fakty.com.ua.

Как только у Украины «появится первая техническая возможность», мост может стать объектом поражения ВСУ, сказал Арестович: «По нему идет снабжение техникой, значит, его надо поломать».

«Не бить по Российской Федерации? Так не будем бить. У нас целей на территории Украины хватает», — сказал он (цитата по УНИАН). По словам Арестовича, мост «первой частью проходит по территориальным водам Украины». Советник руководителя офиса президента добавил, что с Крымским мостом «могут случиться всякие неприятности».

Крымский мост протяженностью 19 км соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Его начали строить в 2016 году и закончили в 2019-м. Сооружение состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного.

Украина неоднократно выступала против сооружения Крымского моста. С начала российской военной операции власти страны заявляли о планах атаки объекта. В частности, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов говорил, что если у армии Украины будет возможность нанести удар по нему, она ею воспользуется. Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко назвал Крымский мост «целью номер один для поражения», поскольку он является «путем подтягивания резервов», который необходимо «обрезать».

В Кремле слова Данилова назвали «анонсированием возможного террористического акта». Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что армия берет «на заметку» все угрозы атак на мост. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев со своей стороны предложил Данилову подумать, «что будет ответной целью».

Крым стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение высказались более 96% жителей региона. Результаты голосования не признали Украина и большинство стран — членов ООН. Российские власти называли вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

Украина считает Крым оккупированной территорией. Представитель главного управления разведки Минобороны страны Вадим Скибицкий накануне допустил, что Киев может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов на полуострове. Он назвал Крым «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины и добавил, что акватории Черноморского флота совершаются ракетные пуски на украинскую территорию.

При этом и власти Украины, и западные государства, которые поставляют стране вооружение, не раз говорили, что Киев не будет использовать его для нанесения ударов по целям на российской территории. В частности, министр обороны Алексей Резников пообещал главе Пентагона применять американское оружие «для сдерживания противника и деоккупации территории Украины».

Материалы по теме
Прокуратура Германии ведёт расследование утечки информации о преступлениях в Буче
Минобороны Великобритании назвало ложью заявления о контроле РФ над Северском
Украина получила от США первые дальнобойные системы M270
Сейчас на главной
В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона
законы Украины
В Украине вступили в силу новые нормы языкового закона
В Украине 16 июля вступили в силу новые нормы закона о языке – все интернет-ресурсы должны иметь украиноязычную версию, а все товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом
Байден договорился о нефти и передал остров
Саудовская Аравия
Байден договорился о нефти и передал остров
США и Саудовская Аравия подтвердили приверженность стабильному мировому энергетическому рынку. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам визита в королевство американского президента Джо Байдена
Прокуратура Германии ведёт расследование утечки информации о преступлениях в Буче
Германия
Прокуратура Германии ведёт расследование утечки информации о преступлениях в Буче
Информация, о российских преступлениях в Украине, полученная Федеральной разведывательной службой Германии, не должна была стать достоянием общественности
В Туркмении заблокировали сайты всех иностранных СМИ, в том числе российских
Туркмения
В Туркмении заблокировали сайты всех иностранных СМИ, в том числе российских
Власти Туркмении заблокировали жителям доступ к большинству сервисов VPN и ко всем иностранным новостным сайтам. Последними под запрет попали российские издания и телеканалы
Новая Долина Смерти
климат
Новая Долина Смерти
Западная Европа продолжает изнемогать от рекордной жары. На этой неделе на Иберийском полуострове были обновлены исторические температурные рекорды. Теперь стихийное бедствие движется в северном и восточном направлении, угрожая, в частности, Великобритании
Минобороны Великобритании назвало ложью заявления о контроле РФ над Северском
война в украине
Минобороны Великобритании назвало ложью заявления о контроле РФ над Северском
Несмотря на утверждения о взятии российскими силами города Северск Донецкой области под оперативный контроль, бои за этот населенный пункт продолжаются
Нелетная профессия
Аэрофлот
Нелетная профессия
Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» избавляется от бортпроводников из-за санкционных потерь. Дочерняя а/к «Россия» закрыла отделение бортпроводников в Екатеринбурге, его численность составляет примерно 80 сотрудников
Украина получила от США первые дальнобойные системы M270
поставки оружия Украине
Украина получила от США первые дальнобойные системы M270
M270 — универсальная пусковая установка, использующаяся как реактивная система залпового огня. Она может поражать цели на расстоянии до 80 км и выпускать 12 ракет класса «земля — земля» в течение минуты
CAS отклонил апелляции России на отстранение футбольных клубов и сборных
CAS
CAS отклонил апелляции России на отстранение футбольных клубов и сборных
Международный арбитраж также отклонил апелляции футбольных клубов ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи», которые по итогам прошлого сезона получили право на участие в розыгрыше еврокубков
Алиев обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху
Азербайджан
Алиев обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Карабаху
Россия не выполнила своего обещания в рамках соглашение по Нагорному Карабаху и не обеспечила вывод армянских войск с территорий, которые Ереван потерял в результате войны
Экономика
Добыча газа в России рухнула рекордно в истории «Газпрома»
Остановив почти все ведущие в Европу газопроводы и оставив лишь небольшую прокачку по украинскому маршруту, «Газпром» вынужден глушить производство на месторождениях-гигантах со скоростью, которой статистика не видела ни разу за 33 года современной истории компании
Латвия ужесточила порядок ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии
латвия
Латвия ужесточила порядок ввоза подакцизных товаров из России и Белоруссии
Сейм Латвии одобрил изменения в закон «Об акцизах», которые направлены на то, чтобы жители страны стали реже пересекать границу, чтобы купить подакцизные товары в России и Белоруссии
Алкоголь может быть полезен людям старше 40 лет, но до 40 он приносит только вред
исследования
Алкоголь может быть полезен людям старше 40 лет, но до 40 он приносит только вред
Ученые выяснили, что люди до 40 лет наиболее уязвимы перед злоупотреблением алкоголя, а в то же время небольшие дозы спиртного людям старшего поколения напротив могут быть полезны
Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»
отставки и назначения
Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»
15 июля президент Владимир Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Рогозина с должности главы госкорпорации «Роскосмос», его место заныл вице-премьер Юрий Борисов
Премьер-министр Эстонии заявила об отставке правительства
Эстония
Премьер-министр Эстонии заявила об отставке правительства
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об отставке возглавляемого ею правительства. Уход Каллас и роспуск правительства связан с расколом в двухпартийной правящей коалиции
Макрон призвал европейцев готовиться к жизни без российского газа
франция
Макрон призвал европейцев готовиться к жизни без российского газа
Франция должна как можно скорее научиться обходиться без российского газа, поскольку Москва использует поставки в Европу в качестве оружия в войне с Украиной
Побоище в Виннице
война в украине
Побоище в Виннице
Украинские военные неплохо освоили американские реактивные системы залпового огня HIMARS и наносят губительные для российской армии, выверенные удары. Военные эксперты ломали голову: чем же ответит Россия? Ну вот, ответ получен
Moody's сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу
дефолт
Moody's сообщило о дефолте Белоруссии по внешнему долгу
13 июня закончился льготный период, в течение которого республика должна была выплатить $22,9 млн по еврооблигациям Belarus-27. Минфин страны произвел выплаты в белорусских рублях, держатели бондов не смогли их получить