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Крым
27 июля 2022, 21:48

Полупустующие гостиницы и мины на пляже

Кто и как едет отдыхать в Крыму

Полупустующие гостиницы и мины на пляже

«Российский глава» аннексированного Крыма признал, что курортный сезон на полуострове в этом году не состоялся, передает «Настоящее Время». По одной из оценок, туристов там наполовину меньше, чем до начала полномасштабного российского вторжения, а с пляжей теперь видны истребители и подводные лодки. Что думают о происходящем отдыхающие и как пытается выжить туриндустрия?

Из-за войны, которую развязала Россия, поток туристов в аннексированный Крым в этом году резко упал. Александру Румянцеву с семьей это не остановило. Но она признается, что-то не дает ей расслабиться в Севастополе: «За новостями наблюдаем, не могу сказать, что мы совсем в расслабленном виде. Мы приняли решение поехать и следить за обстановкой. Если мы почувствуем, что совсем ситуация накаляется, то уедем».

Многие вообще не приехали. Номера в отелях Севастополя пустуют. Владелец одной из местных гостиниц Дмитрий Кулаков жалуется на потери: «В летний сезон это самые популярные номера. И в это время в прошлом году они уже были заполнены. На настоящий момент загрузка гостиницы составляет примерно 40%».

После начала войны Россия закрыла аэропорты поблизости от границы с Украиной. Запрет на полеты коснулся и аннексированного Крыма. Самолетами на полуостров добиралась почти треть туристов.

«То, что не было самолета прямого, – это была проблема, – говорит туристка из Омска Наталья Григорьева. – Поэтому самолетом до Москвы. Омск довольно далеко, трое суток ехать – нереально, хотя условия в поездах хорошие. Но фактически самолет – самый хороший вариант. До Москвы самолетом, а потом на поезд – и в Симферополь».

Билеты на поезд сейчас можно купить только на сентябрь. Составы идут из России по Крымскому мосту. Кроме туристов по нему перевозят оружие на оккупированный юг Украины. Поэтому украинские военные называли переправу возможной целью для своих ударов.

«В новостях говорили и ходили слухи, что были попытки подорвать Крымский мост, – говорит туристка из Петербурга Александра Румянцева, – они как бы пресекались. Но все равно это очень беспокоит людей, и, наверное, многие отказываются».

Так называемый глава Крыма причиной провала туристического сезона называет именно проблемы с транспортом: «По сравнению с прошлым годом – меньше на 40%, с 2019 годом – на 12% всего меньше. Понимаем, что сезон полноценно не состоялся. У людей был стресс с изменением в общем ситуации, с изменением логистики, поэтому так или иначе конъюнктура и рынок изменился».

Из-за чего у людей стресс и почему изменился рынок, Сергей Аксенов умалчивает.

Бывший член горсовета Евпатории Сергей Викарчук считает, что российские власти не хотят говорить про войну, чтобы не злить местных предпринимателей: «На мой взгляд, это подорвет отношения между бизнесом, социумом и правительством. Поэтому они пытаются избегать острых углов, обозначать какие-то другие проблемы, просто не называя истинную первопричину. Первопричина – это только война, которую они развязали. Они понимают, что за это будет ответственность».

Некоторым отдыхающим даже нравится, что на пляжах стало просторнее. Говорят, мол, тихо, никто не мешает. Но представители туриндустрии подчеркивают: экономика полуострова очень зависит от доходов, которые приносят отели, рестораны и пляжи.

«Падение потока даже в 30% – для Крымского полуострова это тяжело, – считает глава крымского отделения российского Союза туриндустрии Борис Зелинский, – а если говорить о 50%, это вообще очень плохо. Это не только же туризм. Большая часть крымской экономики завязана на приезжих. Это и транспорт, и связь, и общепит, стройка, малый-средний бизнес и так далее».

Часть местных жителей жалеет не только о потерянных деньгах, но и о страданиях жителей соседних украинских городов.

«Я как севастополец очень переживаю эти события. По той причине, что Николаев, Херсон, Одесса… Мы были повязаны с этими городами, как говорят, по-семейному», – говорит житель Крыма Виктор Бородулин.

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