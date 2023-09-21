В Нагорном Карабахе заявили о гибели 200 человек в результате боевых действий
В результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 200 человек, 10 из которых — мирные жители. Об этом заявил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян
В результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 200 человек, 10 из которых — мирные жители. Об этом заявил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.
Среди погибших — пятеро детей, сообщает Степанян.
Ранения, по данным омбудсмена, получили более 400 человек, в том числе 40 мирных жителей, 13 из которых — дети.
Азербайджан накануне сообщил о гибели одного мирного жителя Шуши. По данным Генпрокуратуры страны, это произошло в результате обстрела с армянской стороны.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил вечером с обращением, в котором заявил, что в результате «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и их «успешного завершения» страна восстановила свой суверенитет, передает его слова издание Report.