В Нагорном Карабахе сообщили о полной остановке подачи газа Азербайджаном
Азербайджан полностью остановил подачу газа в Нагорный Карабах из Армении. В связи с этим подачу газа в столицу непризнанной республики — Степанакерт — в ближайшее время остановят
Азербайджан полностью остановил подачу газа в Нагорный Карабах из Армении. В связи с этим подачу газа в столицу непризнанной республики — Степанакерт — в ближайшее время остановят. Об этом говорится в сообщении информационного штаба НагорногоКарабаха в Facebook. Из другого сообщения инфоштаба следует, что энергоснабжение республики осуществляется только за счет «крайне ограниченных внутренних ресурсов».
«Азербайджан полностью отключил газоснабжение Армении от Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха). Из-за этого газоснабжение города Степанакерта скоро будет прекращено», — говорится в сообщении.
О том, что Азербайджан перекрыл газоснабжение населенных пунктов НагорногоКарабаха, было известно еще 17 января. При этом сообщалось, что газ в республику не поступает и что жители используют его остатки в трубах.
До этого Азербайджан останавливал поставки газа в республику 13 декабря. Через три дня поставки были возобновлены. Газопровод из Армении в Карабах контролирует азербайджанский оператор «Азеригаз». Поскольку Нагорный Карабах в плане энергетики зависит от Азербайджана, планировалось проложить новый трубопровод вдоль альтернативной дороги из Армении.
В декабре Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, соединяющий НагорныйКарабах с Армений. В связи с этим глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил о гуманитарной катастрофе в республике.