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Армения
29.12.2022 14:12

Пашинян призвал Москву разъяснить ситуацию с Лачинским коридором

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Москву дать четкое разъяснение по ситуации с Лачинским коридором, движение по которому азербайджанские «экологи» заблокировали 12 декабря

Пашинян призвал Москву разъяснить ситуацию с Лачинским коридором

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал Москву дать четкое разъяснение по ситуации с Лачинским коридором, движение по которому азербайджанские «экологи» заблокировали 12 декабря, сообщает «Интерфакс Азербайджан».

На заседании правительства страны Пашинян сказал, что Россия взяла на себя конкретные обязательства перед народом Нагорного Карабаха и поэтому должна объяснить, «какова ее оценка обстановки, каковы план и «дорожная карта» восстановления движения по коридору».

«Какова оценка России по ситуации, каков план или «дорожная карта» восстановления Лачинского коридора? Это вопросы, ответы на которые ждут от России, которая также является постоянным членом СБ ООН», — сказал Пашинян.

Он напомнил, что перекрытие Лачинского коридора — это грубое нарушение шестого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Если Москва не может обеспечить безопасность и стабильность в Нагорном Карабахе, то она должна инициировать в Совбезе ООН обсуждение, чтобы российский миротворческий контингент получил мандат ООН, или в Нагорный Карабах должен быть отправлен дополнительный многонациональный миротворческий контингент.

«Считаю, что она [Россия] должна инициировать обсуждения в СБ ООН для придания российскому миротворческому контингенту мандата СБ ООН или же поднять вопрос о направлении дополнительной многонациональной миротворческой группировки в Карабах», — сказал он.

Лачинский коридор — единственная шестикилометровая трасса в Лачинском районе Азербайджана, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах. Согласно мирному соглашению 2020 года, подписанному лидерами трех стран после обострения конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, дорога «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», а Баку гарантирует безопасность движения по ней.

С 12 декабря движение по коридору контролируют азербайджанцы, в Баку сообщили, что это экологические активисты, которые выступают «против незаконной эксплуатации природных ресурсов» и требуют, чтобы их пропустили к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли, находящимся в Карабахе.

Ситуация обсуждалась на полях неформального саммита СНГ в Петербурге во время личной встречи Пашиняна с президентом Владимиром Путиным. Перед разговором тет-а-тет Пашинян сказал, что Лачинский коридор уже 20 дней перекрыт.

«Я хочу напомнить, что, согласно трехстороннему заявлению президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев и Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев. Конечно же, хотелось бы обсудить эту ситуацию, какие есть варианты», — сказал тогда премьер Армении.

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