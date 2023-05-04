Россия и Индия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях
Отказаться от механизма расчета в индийской национальной валюте пришлось из-за его невыгодности для России — он порождал торговый дисбаланс. Пока торговля между двумя странами продолжается в долларах
Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По информации собеседников агентства, отказаться от механизма расчета в индийской национальной валюте пришлось из-за его невыгодности для России — он порождал торговый дисбаланс. Пока торговля между двумя странами продолжается в долларах.
«Мы не хотим больше настаивать на расчетах в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия сделала все возможное, чтобы заставить его функционировать, но это не помогло»,— рассказал собеседник агентства. По информации Reuters, отказ от механизма расчета в рупиях спустя месяцы переговоров стал серьезной проблемой для индийских импортеров российских нефти и угля, которые рассчитывали с его помощью снизить затраты на конвертацию валюты.
Индия и Россия начали изучать механизм расчетов в рупиях после начала российского военного вторжения в Украину и последовавшими за ней западными санкциями. Однако, отмечает собеседник агентства, использовать индийскую национальную валюту России неудобно. Российская сторона хочет, чтобы ей платили в других валютах, в том числе в китайских юанях.