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Международные инциденты
Павел Тарасенко
14.03.2023 23:17

Россия и США небезопасно сблизились

Версии причин падения американского беспилотника в Черное море у них расходятся

Россия и США небезопасно сблизились

Военные США и РФ вечером во вторник прокомментировали инцидент в небе над Черным морем, в результате которого был выведен из строя американский беспилотник MQ-9 Reaper («Жнец»). По версии российского Минобороны, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного РФ с начала военной операции на Украине, а затем в какой-то момент «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море. Американские военные утверждают, что причиной инцидента стал небезопасный маневр со стороны истребителя Су-27, который задел винт MQ-9 и нанес ему непоправимый урон. В Госдепартамент США в этой связи вызвали посла РФ Анатолия Антонова.

Как рассказали в Минобороны РФ, утром 14 марта в районе Крыма был зафиксирован полет американского беспилотника в направлении границы России. «Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами», — отметили в ведомстве. В воздух были подняты истребители. «В результате резкого маневрирования в районе 9:30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — рассказали свою версию произошедшего в Минобороны. Там особо подчеркнули, что «российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали».

Между тем у европейского командования вооруженных сил США, которое первым сообщило об инциденте, другая версия. «Наш MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен российским самолетом и получил удар от него, что привело к падению и полной потере MQ-9»,— сказал генерал Джеймс Хекер, командующий военно-воздушными силами (ВВС) США в Европе и Африке. По версии США, небезопасный маневр произвел не беспилотник, а один из двух сопровождавших его российских реактивных истребителей Су-27: он задел винт американского дрона, что и стало причиной инцидента. Кроме того, в заявлении говорится, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 безрассудным, экологически небезопасным и непрофессиональным образом». Военные отмечают, что подобные «агрессивные действия» крайне опасны и «чреваты непреднамеренной эскалацией».

MQ-9 Reaper («Жнец») был разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems, подразделением корпорации General Dynamics. Как говорится на сайте ВВС США, беспилотники используются в первую очередь для сбора разведывательных данных и во вторую — для поражения динамических целей. Изначально дрон предназначался для нанесения ударов с применением ракет класса «воздух-поверхность». Однако в 2020 году сообщалось об успешных испытаниях с применением высокоточной ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9X (они обычно применяются истребителями пятого поколения F-22 и F-35). Вся система состоит из беспилотника, наземной станции управления, линии связи Predator Primary Satellite Link, систем поддержки и команды операторов (пилота и военного члена экипажа, управляющего датчиками и вооружением). Дрон оснащен турбовинтовым двигателем мощностью 900 л. с., позволяющим развивать скорость более 400 км/ч. Потолок полета составляет 15 240 м. Аппарат может держаться в воздухе около суток.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал в разговоре с американскими журналистами, что упавший MQ-9 «занимался разведкой, наблюдением и рекогносцировкой». При этом он отказался отвечать на вопрос о том, нес ли беспилотник какое-то вооружение.

Полеты американских дронов над Черным морем давно не новость. Сообщения об этом (в основном со ссылкой на портал Flightradar) появляются в российских СМИ регулярно. Новый инцидент на этой практике, похоже, никак не скажется. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во вторник: «Мы продолжим летать и работать в международном воздушном пространстве над международными водами, Черное море не принадлежит ни одной из стран».

Так или иначе, произошедшее в небе над Черным морем может стать еще одной долгоиграющей проблемой в отношениях США и РФ. Во вторник в Госдепартамент США вызвали российского посла Анатолия Антонова. «Госдепартамент будет говорить напрямую со своими российскими коллегами, выражая нашу обеспокоенность по поводу этого небезопасного и непрофессионального перехвата»,— анонсировал разговор Джон Кирби. Он также добавил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден был оперативно проинформирован о произошедшем.

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