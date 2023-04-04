Цены на российскую нефть достигли нового «дна»
Решение Кремля сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки оказалось бессильно приподнять цены на российский сорт Urals. По сравнению с февралем котировки Urals просели еще на 3,4%, по сравнению с январем
Решение Кремля сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки оказалось бессильно приподнять цены на российский сорт Urals, пишет издание The Moscow Times.
В марте средняя цена основной экспортной марки российских опустилась до $47,85 за баррель, отчитался в понедельник Минфин.
По сравнению с февралем котировки Urals просели еще на $1,71 (3,4%), по сравнению с январем - оказались ниже на $1,63, а в годовом выражении рухнули почти в 2 раза.
Так дешево, согласно официальной статистике, российская нефть не стоила ни разу с ноября 2020 года, когда мировой рынок переживал шок пандемии и сильнейший в истории кризис перепроизводства.
Скидка Urals к североморскому сорту Brent, впрочем, чуть уменьшилась: по данным Argus в марте это было $29,6 за баррель против $33,2 в феврале и $33,8 в январе.
Речь идет об индикативных ценах в европейских портах, куда после введенного в декабре эмбарго российская нефть не поступает. В портах РФ на условиях FOB (когда право собственности на нефть переходит к покупателю в порту отгрузки) Urals в марте стоила еще дешевле: $44,5 за баррель в Приморске, $44 за баррель в Новороссийске, что на $26 ниже уровня, который заложен в российский бюджет.
Число клиентов на морские поставки российской нефти сжалось до четырех стран. При этом 70% экспорта ушло в Индию, отмечает Reuters со ссылкой на трейдеров и данные Refinitiv Eikon.
Китай остался на втором месте с примерно 8%, а Турция - на третьем с 7%. Четвертым по величине покупателем была Болгария с долей 5%, единственная европейская страна, которой разрешено покупать морскую российскую нефть после эмбарго ЕС.