Россия в шаге от бюджетной «катастрофы» из-за крушения цен на нефть Urals
Правительство России на всех парах мчится к катастрофе федерального бюджета, который стремительно теряет доходы от нефти, обеспечивающие ему каждый третий рубль налогов
Правительство России на всех парах мчится к катастрофе федерального бюджета, который стремительно теряет доходы от нефти, обеспечивающие ему каждый третий рубль налогов, пишет издание The Moscow Times.
По итогам декабря — первого месяца эмбарго ЕС и потолка цен, введенного странами G7, — средняя цена российского сорта Urals опустилась до $50,5 за баррель, отчитался в оперативной статистике Минфин.
За месяц основной экспортный сорт российских нефтяников подешевел на $16, или 24%, а по сравнению с октябрем — на $20, или почти 30%. В результате стоимость Urals откатилась на уровни декабря 2020 года, а скидка, которую приходится давать ее покупателям, увеличилась почти до 40% к марке Brent.
«Минфин подтвердил, что с ценами на Urals все не просто плохо, а очень плохо», — констатирует экономист банка «Центрокредит» Евгений Суворов. Стоимость российской нефти в рублях — индикатор, от которого зависит наполнение бюджета, — упала до 3,3 тысячи рублей за баррель, а в реальном выражении — с учетом накопленной инфляции — рухнула до рекордного минимума, зафиксированного в январе 2016 года.
Текущие цены Urals на $20 ниже, чем заложено в бюджет, и почти вдвое меньше, чем требуется, чтобы доходы казны покрыли все расходы, — это более $100 за бочку по оценке Альфа-банка. При таких ценах нефтяники едва сводят концы с концами, а некоторые партии для индийских НПЗ в декабре и вовсе продавали в убыток, рассказали Reuters источники на рынке.
Компенсировать провал цены объемами также не удается. По итогам декабря морской экспорт нефти из России сократился примерно на 20%.
В первую неделю санкций экспорт рушился почти вдвое, до 1,6 млн баррелей в сутки, а к концу месяца восстановился до 2,6 млн баррелей в день, но так и не вернулся на досанкционные уровни, подсчитал Bloomberg.
«Настоящей катастрофой для бюджета и экономики может стать $40 за баррель», — считает Суворов. В этом случае правительству придется проводить секвестр расходов. В этом году, согласно плану, они составят 29 трлн рублей, из которых треть уйдет на финансирование армии и силовых структур.
При $50 за баррель бюджет недосчитается 2,1 трлн рублей нефтегазовых доходов, оценивает Суворов. В этом случае дефицит казны вместо 3 трлн рублей может превысить 5 трлн.
«Если станет понятно, что $45–50 — это новая реальность, Минфину придется перейти в режим экономии уже в этом году, а с 2024 года начать структурную перестройку бюджетной политики», — предупреждает эксперт.