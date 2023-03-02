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02.03.2023 14:47

Учительница пообещала школьнику пулю в висок за отсутствие патриотизма

В Пермском крае учительница общеобразовательной школы пообещала ученику восьмого класса «пулю в висок» за «отсутствие патриотизма» и опоздание на выступление, посвящённое Дню защитника Отечества

Учительница пообещала школьнику пулю в висок за отсутствие патриотизма

В Пермском крае учительница общеобразовательной школы пообещала ученику восьмого класса «пулю в висок» за «отсутствие патриотизма» и опоздание на выступление, посвящённое Дню защитника Отечества. Соответствующее видео, на котором, как утверждается, запечатлена преподавательница старших классов сылвенской школы имени Василия Каменского Александра Федурина, опубликовал телеграм-канал SOTA.

На кадрах Федурина, отчитывая школьника, называет его также «ублюдком» и «предателем, каких полно в Украине», обещает, что он больше не будет учиться в классе, и предлагает ему «валить на все четыре стороны». В ответ ученик лишь интересуется, «при чем тут» Украина.

В среду в сети также появилось видео, как утверждается, из московской школы №183, на котором наёмник частной военной компании «Вагнер», воюющей в Украине, выступает перед старшеклассниками в натянутой на лицо маске. Он предлагает ученикам вступить в ряды ЧВК, поскольку в подразделении нужны «крепкие и перспективные», и рассказывает о том, что сам стал «вагнеровцем», «отмотав срок».

Ролик опубликовала соратница Алексея Навального Любовь Соболь, сообщив, что он попал к ней от одного из учеников, принимавшего участие во встрече. По словам школьника, наёмник пришёл в класс с боевым пистолетом, а после своего выступления раздал ученикам «анкеты молодого бойца» с вопросами о наличии у них родственников в недружественных странах, базовой военной подготовке и готовности защищать родину.

Подтверждения подлинности видео пока нет. Любовь Соболь запросила комментарий у администрации школы №183, но ответа не получила.

В Министерстве образования и науки России произошедшее в сылвенской и московской школах пока также не комментировали.

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