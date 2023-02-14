Иркутский губернатор встретился с подставными «родственниками» мобилизованных
Игорь Кобзев якобы встретился с женами иркутских мобилизованных, которые 8 февраля рассказали, что их из теробороны перевели в штурмовики и заставляют идти в атаку
11 февраля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев якобы встретился с женами иркутских мобилизованных, которые 8 февраля рассказали, что их из теробороны перевели в штурмовики и заставляют идти в атаку. Глава местного отлеления Комитета семей воинов Отечества Юлия Домашевская подтвердила, что встреча состоялась.
Однако, как рассказали «Людям Байкала» настоящие родственники мобилизованных, на встречу пригласили подставных лиц. Сестра одного из мобилизованных заявила, что ее заблокировали в телеграм-канале губернатора, где она в комментариях просила о помощи. Трем родственникам других мобилизованных о встрече с Кобзевым тоже ничего неизвестно.
8 февраля иркутские мобилизованные обратились к Путину, Шойгу и Кобзеву. Военные попросили вернуть их в тероборону, потому что они не умеют штурмовать здания и несут потери.