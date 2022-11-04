Суд в Севастополе признал погибшими еще 17 моряков с крейсера «Москва»
Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва», принимавший участие в войне с Украиной, затонул 13 апреля 2022 года. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами
В аннексированном Севастополе суд признал погибшими 17 российских моряков, служивших на затонувшем в апреле крейсере «Москва», пишет издание «Радио Свобода».
Отец одного из погибших, Егора Шкребца, рассказал изданию «Агентство», что судебные заседания проходили летом и осенью по заявлениям родителей военнослужащих, которые считались пропавшими без вести. Их интересы в суде представляли военная прокуратура и командование войсковой части.
К концу августа официально были признаны погибшими лишь трое моряков с крейсера.
Флагман Черноморского флота России крейсер «Москва», принимавший участие в войне с Украиной, затонул 13 апреля 2022 года. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привёл к детонации боеприпасов.
Изначально Минобороны РФ и вовсе заявляло, что экипаж «Москвы» был полностью эвакуирован. Позже ведомство сообщило о 27 пропавших без вести военнослужащих. Родственники матросов заявляли о как минимум 40 погибших. Многие из них до сих пор не знают о судьбе своих близких. Точное число погибших на «Москве» моряков по-прежнему неизвестно.