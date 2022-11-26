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Россиян будут «лечить гвоздями»
Украина
26.11.2022 15:41

За девять месяцев войны в Украине Россия потеряла техники на $20,8 млрд

Россия потеряла 278 боевых самолетов средней стоимостью $18 млн и 261 вертолет средней стоимостью $10,4 млн. Общие потери российской авиации в денежном эквиваленте составляют $8 млрд

За девять месяцев войны в Украине Россия потеряла техники на $20,8 млрд

Наибольшими потерями России из числа техники являются танки и авиация. Часть этой техники попала в украинскую армию в виде трофеев на $2 млрд, говорится в расчетах Украиской версии издания Forbes.

Россия потеряла 278 боевых самолетов средней стоимостью $18 млн и 261 вертолет средней стоимостью $10,4 млн. Общие потери российской авиации в денежном эквиваленте составляют $8 млрд.

РФ потеряла почти столько же танков, сколько имела до начала вторжения (2897 из примерно 3300 на 24 февраля). Сейчас Москва пытается восстановить технику, которая десятилетиями хранилась на складах и требует значительной модернизации и финансовых затрат.

В общей сложности вся потерянная техника за девять месяцев войны стоила России $20,8 млрд. Значительное количество техники, которую потеряла РФ, попала в виде трофеев в ВСУ.

По данным проекта Oryx, который отслеживает потери сторон посредством фото- и видеоподтверждения в интернете, украинским солдатам удалось захватить по меньшей мере 1953 единицы тяжелого вооружения.

Общая стоимость военных трофеев – около $2 млрд, без учета легкого вооружения и боеприпасов.

Прямые военные расходы России за девять месяцев войны, по расчетам Forbes, составляют примерно $82 млрд. Эта оценка включает непосредственные расходы, необходимые для поддержания военных действий. Но не включает стабильные расходы на оборону или потери, связанные с экономикой.

В 2021 году все бюджетные доходы России составляли $340 млрд. То есть РФ уже потратила четверть прошлогодних доходов на военные действия.

Если весной такие расходы могли выглядеть вполне приемлемыми, учитывая, что РФ получала за нефть и газ около €1 млрд в день, то сейчас ситуация другая.

Тем временем война требует больше денег. Осенью стоимость расходов на войну для РФ выросла в два раза. Сейчас война требует минимум $10 млрд в месяц.

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