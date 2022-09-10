Михаил Ходорковский опубликовал документ, свидетельствующий о количестве погибших российских военных в Украине
Российский политик Михаил Ходорковский опубликовал документ Министерства финансов РФ, в котором озвучивается размер выплаты родных погибших в войне против Украины
Российский политический деятель Михаил Ходорковский опубликовал документ Министерства финансов РФ, в котором озвучивается размер выплаты родных погибших в войне против Украины. Со ссылкой на Минобороны называется и количество убитых военных – почти 50 тысяч.
Михаил Ходорковский опубликовал письмо Министерства финансов России, которое, по его словам, просочилось в сеть и отражает количество убитых российских военных в войне против Украины. В документе отмечается, что на 24 августа в Украине погибли 48 759 военнослужащих. Родным погибших из бюджета РФ выплатили 361,4 миллиарда рублей (почти 59 миллионов долларов США). Таким образом, Минобороны оценивает жизнь военнослужащего в 7,4 миллиона российских рублей (120 тысяч долларов).
Кроме этого, Министерство обороны в документе просит Минфин РФ выделить до конца текущего года и на следующий код еще почти триллион рублей (16 миллиардов долларов) в качестве компенсации родным погибших. Таким образом, в Минобороне допускают потери около 200 тысяч военнослужащих к концу следующего года.
Официальный Киев ежедневно публикует свои данные по количеству погибших российских военных. Цифры, которые приводит Генштаб Украины похожи на те, которые отражены в документе, опубликованном Михаилом Ходоровским. В Минфине РФ подсчитали, что каждый месяц на войне против Украины армия России теряет 8132-х военнослужащих.